ChatGPT：学习助手还是知识“捷径”？——哈萨克斯坦校园里的人工智能之问

学生：既是助手，也是“心理咨询师”

受访学生表示，ChatGPT主要被用于撰写作文、准备报告和演示文稿、解答数学和物理题、学习哈萨克语和英语，以及理解课堂上未完全掌握的知识点。

五年级学生丽莎表示，她主要在学习哈萨克语时使用ChatGPT，很少直接复制内容。“有时候老师也会布置需要使用人工智能的作业。对我来说，它有时还是一个可以倾诉的‘心理咨询师’。”

六年级学生安娜尔则坦言，自己在数学和自然科学等难度较高的科目上依赖AI。“课堂上听完讲解后，我会再向ChatGPT提问。有时也会复制答案，甚至抄写。虽然学校会提醒我们注意使用规则，但确实存在这样的情况。”

家长：效率工具还是思维替代？

家长对此态度不一。一部分家长认为，人工智能有助于孩子梳理重点、压缩信息、完成翻译，从而提高学习效率。

八年级学生家长娜塔莉亚·雅科夫列娃表示，女儿使用AI主要是为了提炼关键信息和完成语言作业。“人工智能已成为生活的一部分。孩子们对它的适应速度甚至快于老师。”

不过，她强调，AI应当是获取知识的工具，而不是知识的替代品。“教育本身还没有完全适应新技术。教学和作业方式仍较为传统，这让学生更倾向于直接获取现成答案，而不是独立思考。也许教育体系需要相应改革。”

教师：关键在于“有意识使用”

阔克舍套市第四中学俄语和文学教师加琳娜·尼采维奇指出，学生利用AI完成创意类家庭作业的现象十分普遍，例如撰写随笔或想象性文章，而且往往“痕迹明显”。

“如果学生在课堂上表达能力有限，却在家庭作业中呈现出复杂句式和超出其日常词汇范围的语言，很容易判断其使用了AI。尤其在高年级，‘无感情的文本’从语言结构层面就能察觉。”她说。

她认为，无思考地抄袭会损害学习质量；但若将AI用于制作演示文稿或生成采访内容等教学活动，则具有积极意义。教师甚至会为学生提供特定提示语（prompt），让他们生成内容，或鼓励学生自行设计提示语，以培养表达能力和逻辑思维。

尼采维奇强调，学术诚信首先是教育问题。“从小就应让孩子明白，将生成内容当作原创提交是不诚实、不负责任的。哪怕只有五行文字，也应当是自己的思考。”

专家：人工智能不会取代教师，但会改变角色

教育专家、哈萨克斯坦议会马吉利斯议员伊琳娜·斯米尔诺娃指出，教育系统必须正视人工智能已成为现实的事实。

“ChatGPT可以全天候提供咨询式帮助，不少学生借助它显著提升了外语水平。但若只是提问、获取答案并直接提交，知识质量和注意力都会下降。”她表示。

她强调，教师已不再是唯一的知识来源，应当引导学生进行分析和系统化思考，而不是单纯回答问题。“要让作业设计本身具备思辨性，即便使用AI，也必须动脑。与此同时，应向学生明确何为抄袭，哪些行为存在风险。”

政策：制度建设已启动

根据哈萨克斯坦教育部数据，2025年9月，教育部与数字发展、创新和航天工业部联合签署文件，批准《2025—2029年人工智能融入中等及职业教育体系的概念性基础》。

该文件首次确立全国统一标准，涵盖人工智能在教育领域的伦理规范、法律监管、个人数据保护和学术诚信问题。规划包括：

将AI主题纳入课程体系

开发数字教材

提升学生AI素养

按Acquire → Deepen → Create三阶段模式培训教师

截至2026年2月11日，全国已有近35万名教师完成相关免费线上课程培训。官方表示，该课程借鉴国际经验，结合本国教育实际，帮助教师合理使用数字工具，提升课堂设计和教学质量。

【编译：达娜】