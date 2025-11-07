五谷丰登！哈萨克斯坦圆满完成秋收 粮食总产超2700万吨

—刚刚过去的农业季再次证明了产量的稳步增长。哈萨克斯坦连续第二年通过有效应用现代技术和优化作物结构取得了显著成果。-他说。

据苏勒坦诺夫介绍，今年的粮食总产量达2710万吨（初重），其中小麦占2030万吨，比去年增加50万吨，尽管小麦播种面积减少了约90万公顷。

今年豆类作物的收成首次突破100万吨。

油籽作物也创下新纪录，达到450万吨，目前部分地区的收割工作仍在继续。这类作物在农作结构中正日益受到重视。

其他作物的收成同样良好：土豆产量为290万吨，蔬菜380万吨，瓜类260万吨。

总体来看，秋收工作在正常且最优的农业技术时限内顺利完成，未出现重大困难。目前，油籽作物、青贮玉米和甜菜的收割工作已进入尾声。

—新粮入库量已达770万吨，比去年同期增长一倍多。入库软质小麦中，53%为1—3级（去年为56%），4级占35%（2024年为28%）。超过一半的小麦面筋含量在20%以上，可用于食品加工。-苏勒坦诺夫指出。

他表示，对小麦的需求预计将与去年持平。约12%的小麦为等外级，将用于饲料或饲用面粉的生产。近年来，尤其是邻国市场，对此类产品的需求持续增长。

—今年粮食总产量为2710万吨。目前，持牌粮仓负荷率为48%，储粮约630万吨。9月至10月期间，出口约220万吨新粮；1740万吨储存在农户自有仓库，70万吨用于加工，超过50万吨用于畜牧饲料。此外，一部分粮食存放在面粉厂、仓库以及近年来广泛应用的田间柔性筒仓中。全国剩余仓储能力约700万吨。-他说。

苏勒坦诺夫还指出，上一个农业季节出口量达1340万吨，同比增长47%。

—尽管有专家曾怀疑2024年能否达到1200万吨目标，但结果是超额完成。今年哈萨克斯坦积极开拓新出口方向，首次向比利时、葡萄牙、波兰、挪威、越南、阿联酋、摩洛哥、阿尔及利亚和埃及等国供应粮食。同时，向伊朗、阿塞拜疆、亚美尼亚和格鲁吉亚的出口也已恢复。-他说。

目前，国际市场对哈萨克斯坦粮食的需求保持稳定并处于高位。新季粮食出口量已达220万吨，同比增长21%。今年新粮出口潜力预计可达1300万吨。

【编译：阿遥】