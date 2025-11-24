哈萨克斯坦完成冬季饲草料收储任务 总量达3980万吨

据地方执行机构数据显示，各地区共收储了2500万吨干草（完成计划的103.1%）、190万吨半干青饲料（113.3%）、540万吨复合饲料（98.4%）、210万吨青贮饲料（107.3%）和490万吨秸秆（106.6%）。

全国各类饲草料总产量达到3980万吨，可满足冬季牲畜存栏需求，形成了较为充足的储备。部分州以较高标准完成收储任务，并大幅超额完成计划。

这些超额完成计划的地区包括：北哈州（147.1%）、东哈州（116.0%）、阿拉木图州（105.6%）、杰特苏州（104.5%）、阿克托别州（103.2%）、克孜勒奥尔达州（102.3%）和乌勒套州（102.4%）。

在半干青饲料准备方面，北哈州（163.5%）、江布尔州（114.6%）、库斯塔奈州（108.0%）、阿拉木图州（107.5%）、巴甫洛达尔州（105.0%）、突厥斯坦州（106.2%）和杰特苏州（105.1%）表现突出。

目前的饲草料储备水平足以满足全国畜牧业需求，可确保牲畜顺利度过2025年至2026年冬季，将饲草短缺风险降至最低。

