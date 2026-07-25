叶尔兰·卡林：总统交办任务完成 曼格斯套岩洞清真寺列入《世界遗产名录》

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统办公厅第一副主任叶尔兰·卡林表示，在哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统的倡议和直接支持下，曼格斯套州五座岩洞清真寺正式列入联合国教科文组织（UNESCO）《世界遗产名录》，总统交办的申遗任务已顺利完成。

叶尔兰·卡林介绍，联合国教科文组织世界遗产委员会第48届会议在韩国釜山作出上述决定。此次列入《世界遗产名录》的包括别克特阿塔（Beket Ata）、肖潘阿塔（Shopan Ata）、卡拉曼阿塔（Karaman Ata）、沙克帕克阿塔（Shakpak Ata）和苏丹乌皮（Sultan Üpi）五座岩洞清真寺。

Фото: Ерлан Қариннің әлеуметтік желідегі парақшасынан

叶尔兰·卡林表示，这是哈萨克斯坦文化遗产保护史上的一项重要成果。此前，哈萨克斯坦文化遗产最后一次列入《世界遗产名录》是在22年前，即霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓于2003年入选、坦巴雷岩画于2004年入选。近年来，在托卡耶夫总统的推动下，相关工作重新启动，并迈上新的发展阶段。

Фото: Министерство культуры и информации РК

他说，2024年，托卡耶夫总统在阿特劳举行的第三届国家库鲁尔泰大会上，责成有关部门启动曼格斯套岩洞清真寺申报《世界遗产名录》工作。如今，这一任务已经圆满完成。

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叶尔兰·卡林表示，成功列入《世界遗产名录》既是一项值得自豪的历史性成就，也意味着肩负起更加重要的保护责任。

他说：“正如我在世界遗产委员会第48届会议发言时所指出的，曼格斯套岩洞清真寺不仅是宗教活动场所，也是当时重要的教育和启蒙中心。这些岩洞承载着哈萨克民族的历史记忆，保存着祖先留下的精神遗产。联合国教科文组织将这些遗址认定为延续数百年的精神、文化和建筑传统的重要典范。”

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叶尔兰·卡林指出，曼格斯套岩洞清真寺列入《世界遗产名录》，将进一步提升哈萨克斯坦在国际上的知名度，为国内旅游业发展注入新动力，同时也将为相关基础设施建设创造新的机遇。

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他说，这只是相关工作的开始。托卡耶夫总统曾在阿特劳、突厥斯坦和克孜勒奥尔达举行的国家库鲁尔泰大会上，多次要求全面推进哈萨克斯坦文化遗产申报联合国教科文组织名录工作。

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下一步，哈方将重点推进扎尔肯特木结构清真寺、阿拉木图升天大教堂、卡拉套岩画以及阿拜《箴言录》等文化遗产和文化成果申报联合国教科文组织名录。

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