苏莱曼诺娃：哈萨克斯坦甲烷减排成效显著 冷却系统水资源消耗成新课题

苏莱曼诺娃表示，哈萨克斯坦在该领域已积累了丰富经验，多个方向上取得了实质性成果。

—特别是在减少甲烷排放方面，哈萨克斯坦已成为取得显著成效的国家之一。我们完全有能力在国际层面分享这一成功经验，-苏莱曼诺娃说道。

她回顾称，本次峰会筹备阶段确定了两个核心议题：一是该平台对促进区域合作的驱动作用；二是其对推动区域生态议程的实质贡献。

苏莱曼诺娃指出，峰会期间优先讨论了民众关心的切身问题，包括空气质量、废弃物管理及水资源利用等。这充分体现了社会公众对生态责任的高度重视。

此外，她还特别提到了人工智能技术对生态环境的影响，尤其是数据中心的高资源消耗问题。

—这些数据中心需要消耗大量电力和水资源。为确保其连续运行，必须配备冷却系统，而这直接导致了水资源消耗量的上升，-她解释道。

鉴于此，相关部门目前正在研究降低数据中心能耗、转向可再生能源使用以及实施节水措施的具体方案。

苏莱曼诺娃表示，未来这些要求将进一步趋严，并有望成为国家政策的重要组成部分。目前，国际层面也在探讨多种解决方案，其中就包括低排放但高耗水的核能方案。

—我们的核心目标是减少自然资源消耗，并切实降低环境负荷，苏莱曼诺娃说道。

【编译：阿遥】