哈萨克斯坦医疗改革成果丰硕 母婴健康保障取得显著成效

根据哈萨克斯坦卫生部数据，2024年全国孕产妇死亡率下降12%，婴儿死亡率下降11%。2025年上半年，孕产妇死亡率进一步降低10%，婴儿死亡率降低26%，充分展现了国家在妇幼健康保障方面的坚定努力。

优化医疗服务，提升质量与可及性

为提升妇女和儿童医疗服务的质量与可及性，哈萨克斯坦更新了产科和儿科医疗标准及临床指南。自2024年6月1日起，分娩、手术及低体重新生儿护理等服务的收费标准上调。这不仅改善了昂贵药物的可得性，降低了医疗机构的债务负担，还为吸引高素质专业人才创造了有利条件。

卫生部数据显示，今年引入了应对产后出血的新方法，保留器官的手术量增长20%。通过医疗航空网络提供的及时高水平救助，成功挽救了96%的妇女和儿童生命。此外，针对孕期肾盂肾炎、糖尿病和高血压的药物首次被纳入国家药品清单，进一步保障孕产妇健康。

“健康母亲”项目护航母婴安全

在“健康母亲”项目框架下，哈萨克斯坦启动了孕前准备计划，扩大筛查范围，加强胎儿发育缺陷的早期诊断。在全国22个围产中心的基础上，设立了胎儿保护中心和“一日门诊”，为准妈妈提供全面的检查和随访服务。胎儿医学领域快速发展，通过宫内手术有效保护胎儿生命。

为支持偏远地区孕产妇，突厥斯坦、东哈萨克斯坦和阿克莫拉州开设了“健康母亲”疗养院，为复杂分娩后的产妇提供住院治疗和康复服务。实时监测孕产妇状况的指挥中心提高了医疗服务的效率，而专项培训平台则进一步提升了医务人员的专业能力。

数字化赋能健康管理

哈萨克斯坦积极推进医疗系统数字化转型，开发了多项智能工具。

儿童健康电子护照已投入使用，覆盖幼儿园和学校入学所需的健康信息，并通过监测系统实现健康异常和风险因素的早期发现。18岁以下儿童的健康数字档案全面记录核心健康数据。

此外，针对孕产妇的主动通知服务已上线，提醒就诊和筛查时间，有效加强了预防工作。

应对人才短缺，强化专业队伍

为缓解医务人员短缺问题，2024年培养了162名儿科医生，2025年新增159名儿科医生。

自9月1日起，14个紧缺儿科专业方向的住院医师培训将正式启动。全国产科和儿科医生短缺率已降低25%。

为鼓励医生赴农村地区工作，政府为新入职医生提供最高850万坚戈的一次性补贴。

同时，卫生部正在修订法规，完善住院医师培训后的强制实习机制。

区域挑战与改进措施

尽管整体指标向好，部分地区如巴甫洛达尔州、北哈萨克斯坦州、库斯塔奈州和乌勒套州的母婴死亡率有所上升。孕产妇死亡的主要原因为严重非生殖系统疾病和产科并发症，儿童死亡则多由先天畸形和呼吸系统疾病引起。北部和中部地区还报告了家庭内儿童死亡病例增加的情况，凸显了加强家庭随访工作的必要性。

卫生部对每起死亡病例进行深入调查和分析，开展全面检查，并采取措施消除违规问题。未来，哈萨克斯坦将继续推进综合措施，保障妇女儿童健康，确保安全分娩，并进一步加强儿科医疗服务，为母婴健康提供坚实保障。

通过这些努力，哈萨克斯坦在妇幼健康领域展现了显著成效，为构建更加健康、安全的社会环境奠定了坚实基础。

【编译：木合塔尔·木拉提】