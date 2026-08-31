哈萨克斯坦普氏野马再添新成员

这是在将普氏野马送回其历史栖息地的国际项目框架下，哈萨克斯坦境内诞生的第二匹幼驹。首匹幼驹于8月22日在阿勒腾达拉国家自然保护区境内的“阿勒毕”野生有蹄类动物重新引入中心出生。

目前，乌姆拉正与小马驹待在一起。专业人员正在持续观察它们的身体状况和行为表现。

第二匹幼驹的顺利出生表明，被引入哈萨克斯坦的普氏野马已经逐步适应当地草原环境，并开始自然繁殖。这对于今后在自然环境中形成能够自主繁衍的稳定种群具有重要意义。

Фото: Экология және табиғи ресурстар министрлігі

普氏野马引入哈萨克斯坦的项目于2024年启动。第一批共有7匹马从欧洲运抵哈萨克斯坦；2025年又引进7匹，2026年再引进8匹。

普氏野马是欧亚大陆现存最后一种野生马。20世纪时，该物种一度从野外消失，后来由于在动物园中得到保存，并通过国际项目逐步重新放归其自然栖息地。如今，哈萨克斯坦也成为正在开展这一物种重新引入工作的国家之一。

该项目由生态和自然资源部林业与动物世界委员会、布拉格动物园、哈萨克斯坦生物多样性保护协会、法兰克福动物协会、纽伦堡动物园、柏林动物园以及霍托巴德国家公园共同实施，并获得莱布尼茨动物园及野生动物研究所的科学和兽医支持。