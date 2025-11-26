儿童保护改革显成效 联合国儿基会称哈萨克斯坦经验值得推广

卡林指出，保护儿童及其安全是国家政策的优先方向，这一议题受到哈萨克斯坦总统的高度关注。他表示，哈萨克斯坦已建立起保护儿童权利的立法和制度基础。

例如，一项旨在保障女性权利和儿童安全的法律已通过实施。该法引入了对欺凌行为的追责，并加重了对各种形式暴力的处罚。得益于这些措施，针对儿童的严重犯罪下降了30%，胁迫未成年人和青少年发生性关系的犯罪减少了12.5%。

此外，就儿童保护的多个方面——包括儿童和家庭援助体系、住房保障、暴力和自杀预防机制等，已有7项法律得到修订和补充。完善儿童权利保护体系的工作仍在推进中。

“诚实公民”统一教育规划已获批准并开始实施；“哈萨克斯坦儿童”综合计划也正与相关国家机构协调推进。

与此同时，各地区进一步强化儿童权利保护体系的工作也在开展。为此，各地设立了儿童权利保护部门，并扩大了监护机构的人员编制。

多米尼奇斯高度评价哈萨克斯坦在保护儿童权利方面采取的措施。她表示，哈萨克斯坦在这一领域不仅为地区国家，也为部分欧洲国家树立了榜样。

她提到，哈萨克斯坦在 MICS-2024（多指标类集调查）项目的若干指标上取得了良好成绩。

多米尼奇斯对哈萨克斯坦具体的儿童保护机制给予了积极评价，并表示愿意将哈萨克斯坦的经验推荐给其他国家。她认为，总统在这一领域推行的改革为儿童保护工作注入了新动力。

会晤结束时，双方重申愿进一步加强合作，推动实施有益于子孙后代的联合倡议。

【编译：阿遥】