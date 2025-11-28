基层直选成效显著 总统：国家治理体系根本性现代化的关键一步

总统指出，截至目前，全国已通过直接选举产生2334名乡村行政长官，平均年龄43岁，其中三分之一此前从未在国家机关任职。

他强调：

“2020年我在国情咨文中提出乡村行政长官直选倡议，这是国家治理体系根本性现代化的关键一步。我们没有急于求成，而是用五年时间稳妥推进。”

托卡耶夫表示，乡村直选显著激活了各政党在地方的工作，六大政党共1500多名成员当选行政长官，另有700多名自荐候选人胜出。最新民调显示，84%的农村居民信任自己选出的行政长官，乡村预算资金使用效率明显提升，自身收入增加，对国家补贴的依赖逐步降低。

他特别指出：“乡村直选进程未来将继续稳步推进。”

针对区级行政长官选举，总统要求保持审慎态度。目前全国已有52名区级行政长官通过选举产生。他强调：

“社会上对是否全面推行区级行政长官直选存在不同声音，一些议员和公众认为选举过多可能干扰基层实际工作。这些意见值得认真对待。关键不在于必须举行选举，而在于能否取得实效。政府与议会应共同深入研究，作出公正、正确的决定。每项改革都必须稳扎稳打。”

托卡耶夫还谈到全国范围内的干部队伍更新进程。他透露，总统青年干部储备计划从近3万名申请者中遴选出450人，其中72%已走上领导岗位。他强调：

“干部队伍更新正在国家权力所有分支、所有层级同步推进，这是时代要求。但绝不能搞政治运动式操作，必须优先吸纳真正有能力、敢担当、能提出有效建议和果断决策的专业人才。”

总统要求继续扎实推进干部队伍年轻化、专业化，坚决防止形式主义，确保改革取得实实在在的成效。

【编译：木合塔尔·木拉提】