中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    14:30, 28 11月 2025 | GMT +5

    基层直选成效显著 总统：国家治理体系根本性现代化的关键一步

    （哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在阿斯塔纳举行的全国乡村行政长官对话平台上发表重要讲话，充分肯定乡村行政长官直选改革取得的积极成果，同时要求对区级行政长官选举方式进行深入评估。

    әкім
    Фото: Ақорда

    总统指出，截至目前，全国已通过直接选举产生2334名乡村行政长官，平均年龄43岁，其中三分之一此前从未在国家机关任职。

    他强调：

    “2020年我在国情咨文中提出乡村行政长官直选倡议，这是国家治理体系根本性现代化的关键一步。我们没有急于求成，而是用五年时间稳妥推进。”

    托卡耶夫表示，乡村直选显著激活了各政党在地方的工作，六大政党共1500多名成员当选行政长官，另有700多名自荐候选人胜出。最新民调显示，84%的农村居民信任自己选出的行政长官，乡村预算资金使用效率明显提升，自身收入增加，对国家补贴的依赖逐步降低。

    他特别指出：“乡村直选进程未来将继续稳步推进。”

    针对区级行政长官选举，总统要求保持审慎态度。目前全国已有52名区级行政长官通过选举产生。他强调：

    “社会上对是否全面推行区级行政长官直选存在不同声音，一些议员和公众认为选举过多可能干扰基层实际工作。这些意见值得认真对待。关键不在于必须举行选举，而在于能否取得实效。政府与议会应共同深入研究，作出公正、正确的决定。每项改革都必须稳扎稳打。”

    托卡耶夫还谈到全国范围内的干部队伍更新进程。他透露，总统青年干部储备计划从近3万名申请者中遴选出450人，其中72%已走上领导岗位。他强调：

    “干部队伍更新正在国家权力所有分支、所有层级同步推进，这是时代要求。但绝不能搞政治运动式操作，必须优先吸纳真正有能力、敢担当、能提出有效建议和果断决策的专业人才。”

    总统要求继续扎实推进干部队伍年轻化、专业化，坚决防止形式主义，确保改革取得实实在在的成效。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 选举 总统 政治 地方政府 新哈萨克斯坦
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
    正在阅读