阿拜州访华签约成果丰硕 两项大型项目投资15亿美元

（哈萨克国际通讯社讯）阿拜州州长别热克·瓦里日前在中国内蒙古自治区鄂尔多斯市与中国企业内蒙古万江投资有限公司（Inner Mongolia Wanjiang Invest）签署合作备忘录，双方将在阿拜州实施总投资15亿美元的两项大型投资项目。

根据备忘录，双方计划在阿拜州建设年产30万吨铝制品生产厂，并建设总装机容量1吉瓦的风电项目。项目建成后，将进一步提升阿拜州工业发展水平，推动可再生能源开发，创造新的就业岗位，促进地区经济可持续增长。

Фото: gov.kz

别热克·瓦里表示，这些项目对阿拜州具有重要战略意义，州政府将继续为投资者创造良好的合作环境，推动项目顺利实施。

访问期间，别里克·瓦利还考察了内蒙古万江投资有限公司生产基地。该公司是中国大型综合性企业集团，业务涵盖煤炭开采、运输和加工、新能源、装备制造、建筑等多个领域，年营业额超过50亿元人民币，拥有30多家子公司，并在中国和哈萨克斯坦多个地区实施合作项目。

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

此外，代表团还参观了鄂尔多斯市多家现代化企业。其中，内蒙古万众炜业科技环保股份公司主要生产节能环保供暖设备，自动化工厂年产能达30万台；Ordos Wanpu Shanfang Food Co., Ltd主要生产预制食品和半成品食品，建有涵盖原料加工、包装、冷却和冷冻等环节的完整生产体系，年产能约2000万份产品。

考察期间，双方围绕工业发展、新能源开发、农产品深加工及扩大投资合作等议题进行了交流，并重点探讨了引进先进生产经验和推进联合投资项目等事项。

据了解，此次阿拜州代表团访问中国期间，共签署总金额达40亿美元的合作备忘录。

Фото: gov.kz