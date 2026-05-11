马鹿成群、百鸟争鸣——探访锡尔河-突厥斯坦自然公园

27年的繁衍历程：6头马鹿壮大为数百头族群

锡尔河-突厥斯坦国立地方自然公园横跨锡尔河与阿热斯河平原的胡杨林带，以及博拉尔岱山脉独具特色的自然景观区。

Фото: Ғани Назарбек

这片位于突厥斯坦州境内的特殊保护区，肩负着保护珍稀濒危动植物、研究并恢复自然生态系统的重要任务。

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最初，当地曾设立锡尔河国家自然综合保护区，其目的在于保护和修复锡尔河流域生态环境，并推动中亚马鹿重返森林栖息地。

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2012年，阿热斯、博拉尔岱及突厥斯坦森林与动物保护机构完成整合，正式组建如今的自然公园。目前，园区总面积已达到119949公顷。

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据公园科学、信息与监测部门昆虫学家别克扎特·卡勒巴耶夫介绍，园区内已确认分布着哈萨克斯坦超过一半的鸟类种群，同时还有715种无脊椎动物、59种哺乳动物和992种植物。

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为开展植物引种和繁育工作，园区专门设立了引种试验区，并在博拉尔岱、锡尔河和突厥斯坦分支机构所属的6处苗圃内培育各类树苗。

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机构资深研究员哈尼·纳扎尔别克表示，1999年再造林工程期间引入的6头中亚马鹿，如今已繁衍至319头。

—目前约有50头马鹿处于人工饲养状态，每天都会进行投喂。每隔两年，我们会将新增种群放归自然。对于野外栖息的动物，冬季会提供补充草料；为鸟类撒播小麦，同时还会在山地为野兽放置盐砖，-纳扎尔别克介绍说。

超过半数哈萨克斯坦鸟类在此栖息

由于自然地理条件复杂多样，公园范围内同时涵盖山地、森林、湿地平原和半荒漠等多种生态带，这也造就了极为丰富的生物多样性。

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园区内鸟类种类超过300种，占哈萨克斯坦鸟类总数的一半以上。

—目前正值部分候鸟向北迁徙的季节，同时也有许多鸟类选择在这里筑巢繁殖。我们会持续开展监测工作。这里食物资源丰富，同时严格执行宁静期制度，禁止狩猎，因此保护区内鸟类密度相当高，-纳扎尔别克表示。

在山地区域，主要有蹄类动物包括卡拉套山盘羊、狍子和野猪；食肉动物则有狼、胡狼、狐狸、沙狐、石貂和胡獾等。

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翼手目动物中，可见白腹狭耳鼠耳蝠和宽耳犬吻蝠；啮齿类动物则包括林睡鼠和印度豪猪。

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此外，资料显示，在博拉尔岱分支机构附近偶尔还能发现天山棕熊的踪迹。在其他区域，还广泛分布着鹅喉羚、马鹿、大黄鼠、大沙鼠、沙鼠、谢韦尔佐夫跳鼠以及麝鼠等动物。

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其中，卡拉套山盘羊、中亚马鹿、黑尾原羚、天山棕熊、印度豪猪、石貂以及多种蝙蝠，均已被列入《哈萨克斯坦濒危物种红色名录》。

旅游线路与园区管理现状

目前，自然公园共有350余名工作人员，其中科学、信息与监测部门的专家主要负责各类科研工作。

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—总部共有50名工作人员，其余人员分布在各个分支机构。科研部门利用相机陷阱、无人机等现代技术，对动植物资源开展定期监测。园区每1000公顷范围内，都会配备一名国家监察员负责巡护监管，-纳扎尔别克介绍道。

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依托锡尔河流域与博拉尔岱山脉优美的自然风光，园区在不同景观区域为游客设置了休闲场所，并配备木屋及专门休息区，目前已开发出8条旅游线路。

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公园工作人员补充称，旅游压力主要集中在周末和节假日期间，因此届时还将进一步加强巡逻与管理力度。

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