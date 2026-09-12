尼泊尔洪灾造成1385人死亡 灾后重建需约47.8亿美元

（哈萨克国际通讯社讯）尼泊尔外交部表示，8月26日发生在该国靠近中国边境的拉苏瓦地区及周边地区的严重洪灾已造成1385人死亡，灾后恢复重建预计需要约47.8亿美元。

据尼泊尔外交部发布的书面声明，此次洪灾造成的直接损失总额约为18亿美元，预计经济损失约为8.83亿美元。

初步评估显示，尼泊尔灾后恢复重建所需资金总额约为47.8亿美元。其中，未来6个月内的紧急恢复工作需要5767万美元，长期重建则需要约47.1亿美元。

尼泊尔国家减灾与管理局数据显示，目前洪灾死亡人数已升至1385人，另有5130人失踪，搜救工作仍在继续。

灾害发生后，共有13676人获救，337名伤者接受了医疗救治。

洪灾还造成当地数十座桥梁被毁，多条道路受损。有关部门已派遣直升机前往灾区参与搜救行动。

对于此次洪灾的成因，美国地质调查局（USGS）最初报告称，当地在洪灾发生前出现了地震活动。此后，该机构更新相关数据指出，此前记录为5.2级地震的地震信号可能实际上由冰川崩塌引发。

位于加德满都的国际山地综合发展中心专家认为，此次洪灾可能与当地山区冰川发生大规模崩塌有关。冰体从山体脱落后形成滑坡，并进一步引发严重洪水。

此前，卫星已拍摄到尼泊尔此次严重洪灾的受灾情况。此外，联合国已呼吁筹集4960万美元，用于向尼泊尔洪灾受灾民众提供援助。