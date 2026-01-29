哈萨克斯坦完成3008所农村及基层学校现代化改造 逾110万名学生受益

此次学校现代化改造旨在缩小城乡学校之间的发展差距，为学生提供更加舒适、安全的学习与成长环境，同时全面提升学校的物质技术基础。改造内容涵盖学校建筑的资本性和日常维修、现代化学科教室配备、校内家具更新、图书馆和食堂升级改造，以及安全系统的全面加强。

根据2023—2025年实施情况统计：

369所学校完成资本性维修；

1817所学校进行了日常维修；

采购并配备了2917间学科教室；

1697所学校更新了教学家具；

2413所学校完成图书馆现代化改造；

1401所学校完成食堂升级；

1705所学校强化了安全防护系统。

此外，2023—2025年期间，全国共为2752所学校采购了4320间学科教室，其中：

2023年：1072所学校（1507间教室）；

2024年：920所学校（1621间教室）；

2025年：760所学校（1192间教室）。

通过上述举措，全国超过110万名学生的学习条件得到明显改善。

与此同时，为推动学校基础设施向统一、现代化标准转型，哈萨克斯坦已启动学校翻新计划，计划在2029年前对约1300所学校实施系统性整修和升级。

【编译：达娜】