09:50, 29 一月 2026 | GMT +5
哈萨克斯坦完成3008所农村及基层学校现代化改造 逾110万名学生受益
（哈萨克国际通讯社讯）据教育部新闻消息，按照根据总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示，2023—2025年间，哈萨克斯坦在小城市、县中心及农村地区对3008所学校实施了大规模现代化改造工程。
此次学校现代化改造旨在缩小城乡学校之间的发展差距，为学生提供更加舒适、安全的学习与成长环境，同时全面提升学校的物质技术基础。改造内容涵盖学校建筑的资本性和日常维修、现代化学科教室配备、校内家具更新、图书馆和食堂升级改造，以及安全系统的全面加强。
根据2023—2025年实施情况统计：
-
369所学校完成资本性维修；
-
1817所学校进行了日常维修；
-
采购并配备了2917间学科教室；
-
1697所学校更新了教学家具；
-
2413所学校完成图书馆现代化改造；
-
1401所学校完成食堂升级；
-
1705所学校强化了安全防护系统。
此外，2023—2025年期间，全国共为2752所学校采购了4320间学科教室，其中：
-
2023年：1072所学校（1507间教室）；
-
2024年：920所学校（1621间教室）；
-
2025年：760所学校（1192间教室）。
通过上述举措，全国超过110万名学生的学习条件得到明显改善。
与此同时，为推动学校基础设施向统一、现代化标准转型，哈萨克斯坦已启动学校翻新计划，计划在2029年前对约1300所学校实施系统性整修和升级。
【编译：达娜】