成龙抵达巴库拍摄《飞鹰计划4：终极任务》

据哈通社驻阿塞拜疆记者报道，成龙将在巴库停留约10天。拍摄工作得到哈萨克斯坦驻阿塞拜疆大使馆的协助。

影片主要拍摄地设在哈萨克斯坦，剧组此前已在曼格斯套州、阿拉木图州以及阿拉木图市完成部分取景拍摄。根据哈萨克斯坦方面建议，阿塞拜疆被确定为影片第二拍摄国。

巴库多处著名地标将出现在影片中，包括伊彻里谢赫尔老城区（Icherisheher）、高地公园、巴库缆车、绿剧院和喷泉广场等。

该项目由哈萨克斯坦和阿塞拜疆共同参与，是近年来中亚和南高加索地区规模最大的国际电影合作项目之一。两国共同参与影片拍摄，体现了双方在电影产业领域合作的不断深化，也将为提升两国文化和旅游国际影响力创造新的机遇。

《飞鹰计划4：终极任务》是“飞鹰计划”系列最新作品。时隔13年，成龙将再次饰演传奇冒险家“亚洲飞鹰”，影片计划于2027年上映。

此前，哈通社曾报道，《飞鹰计划4：终极任务》已在哈萨克斯坦曼格斯套州启动拍摄，成龙赴当地参与影片拍摄。