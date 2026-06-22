双语市场、成本攀升与线上冲击：哈萨克斯坦图书产业迎来转型期

（哈萨克国际通讯社讯）从自我激励类图书热销，到文学作品重新受到追捧；从线下书店相继关停，到“读者国家”倡议全面推进——哈萨克斯坦图书市场正站在新的发展节点。

近年来，随着哈萨克语使用范围不断扩大、年轻群体阅读意识增强以及数字传播渠道日益丰富，哈萨克斯坦民众的阅读热情持续升温。然而，发行规模有限、运营成本攀升、市场竞争加剧等问题，仍制约着本土出版业的发展。

哈通社记者围绕读者偏好变化、行业发展瓶颈以及未来支持方向，对哈萨克斯坦图书产业现状进行了梳理。

从励志读物到文学作品：读者偏好正在转变

Kitapal公司销售部负责人、作家沙拉扎丁·卡尼亚佐夫（Шразаддин Қаниязов）表示，近年来，哈萨克斯坦图书市场，尤其是哈萨克语图书需求持续增长。

他认为，这一变化与哈萨克语使用范围不断扩大密切相关。随着越来越多民众使用哈萨克语，读者对本土语言文学作品的兴趣也随之提升。

与此同时，读者阅读偏好也发生了明显变化。

“3至4年前，自我激励和个人成长类图书占据市场主流，而如今，能够引发情感共鸣、激发思考的文学作品更受欢迎。与直接获取现成答案相比，读者更希望通过阅读自行思考并得出结论。”卡尼亚佐夫说。

儿童文学作家阿丽娜·奥尔扎斯（Алина Олжас）同样指出，近年来图书市场升温，与出版社更加重视营销推广以及图书装帧质量显著提升密不可分。

她表示，越来越多年轻作者开始通过作品表达个人观点和情感，年轻读者和年轻创作者群体正不断扩大。

业内人士认为，在阅读文化尚处于发展阶段的背景下，社交媒体对读者选择具有显著影响。某位作家或某部作品一旦成为网络热点，其市场关注度往往会迅速攀升。

市场规模有限：双语环境下的出版难题

尽管市场需求不断增长，但哈萨克斯坦图书产业仍面临诸多结构性挑战。

卡尼亚佐夫指出，哈萨克斯坦图书市场最大的特点之一，是哈萨克语和俄语并存的双语阅读环境。

他说，不同读者群体对阅读语言的偏好存在明显差异，这意味着出版社需要同时推出哈萨克语和俄语版本。

“在出版行业，印刷数量越大，单册成本越低。但哈萨克斯坦市场规模有限，难以形成大规模印刷优势。”他说。

他举例表示，同一本书在俄罗斯面向2000万至3000万读者发行，而在哈萨克斯坦，其潜在受众通常仅有200万至300万人。

这也解释了为何部分读者会产生“俄罗斯出版的图书更便宜，而本土图书价格更高”的疑问。

业内人士指出，图书价格差异并非主要源于物流成本，而是受制于市场规模和发行量。

除市场容量有限外，物流成本高、国家支持力度不足、读者需求波动以及电商平台竞争加剧，也成为行业发展的重要制约因素。

实体书店承压：线上销售成为新趋势

近年来，随着消费习惯转变，越来越多读者选择通过互联网购买图书，实体书店经营压力持续增加。

“活书”（Тірі кітап）网络书店创始人毛伦·然博拉特吾勒（Мәулен Жанболатұлы）日前宣布关闭线下书店。他表示，租金上涨、税费和运营成本增加、居民消费能力下降以及消费模式变化，是导致书店关闭的主要原因。

“图书具有重要的文化价值，但从商业角度来看，并非高利润行业。与此同时，租金、员工薪资、物流和税费支出却在不断增加。”他说。

他认为，转向线上经营不仅能够降低成本，还可以突破地域限制，覆盖全国各地读者。

毛伦·然博拉特吾勒指出，线下书店关闭并非个别现象，而是整个行业发展趋势的缩影，尤其对独立小型书店而言，经营环境更加严峻。

与此同时，市场价格体系也面临新的挑战。

部分出版商和供应商通过电商平台直接低价销售图书，压缩了实体书店的利润空间，导致消费者对书店定价产生误解。

业内人士认为，建立更加规范、透明的价格机制，是维护图书市场健康发展的重要前提。

“读者国家”倡议：政策支持进入新阶段

2026年5月16日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）签署《关于发展阅读文化和建设“读者国家”的法令》。

根据规划，哈萨克斯坦将于2027年1月1日前完成《图书馆和出版业法》草案制定工作。

业内人士普遍认为，这一举措将为图书产业发展提供重要政策支撑。

卡尼亚佐夫表示，出版行业不仅具有商业属性，更承担着重要社会责任。

“图书行业很难仅依靠盈利驱动。出版人和书店经营者需要具备服务社会、传播思想的使命感。”他说。

他建议，应加大对出版社和书店的支持力度，并通过税收优惠、降低电商平台佣金等方式，为图书产业创造更加有利的发展环境。

此外，多位受访者认为，应将书店纳入城市文化基础设施体系，在租金、物流和图书发行渠道建设方面给予更多支持。

从纸质图书到多元文化产品

受访专家认为，推动文学作品影视化，是扩大阅读影响力的重要途径。

卡尼亚佐夫表示，20世纪60至80年代被视为哈萨克文学的“黄金时代”，如果能够将这一时期的经典作品改编成电影、电视剧、舞台剧、动漫或漫画，将有效带动图书销售和阅读热情。

“国际经验表明，图书和影视产业往往相互促进。一部影视作品上映后，原著图书销量通常会明显增长。”他说。

他建议，未来应推动形成“图书+影视+文创”的融合发展模式，使图书不再局限于纸质出版，而是转化为多元文化产品。

与此同时，儿童文学作家阿丽娜·奥尔扎斯认为，应建立文学经纪人培养体系，并通过免费读书会、文学社团等形式，降低作家推广作品的成本。

她指出，目前哈萨克斯坦文学经纪人数量仍然较少，对本土作者的支持体系有待完善。

人工智能时代：阅读会被取代吗？

随着人工智能技术快速发展，其在出版行业中的应用也日益广泛。

阿丽娜·奥尔扎斯表示，人工智能能够帮助完成封面设计、资料搜集、人物塑造和文本编辑等工作。

卡尼亚佐夫则认为，人工智能在翻译、校对、设计和营销领域具有巨大潜力。

但他同时提醒，人工智能可能让人产生“已经掌握知识”的错觉。

“阅读摘要并不等于真正理解。要深入认识一个问题，仍然需要系统阅读。”他说。

他认为，人工智能应成为辅助工具，而非替代阅读的手段。

“人工智能生成的内容容易让人感到乏味，而作家基于真实人生经验和情感创作的作品，始终能够打动读者。”他说。

阅读文化如何走进城市生活？

作为哈萨克斯坦阅读推广的重要城市，阿拉木图近年来持续完善公共阅读服务体系。

阿拉木图市文化局表示，“图书节”（KitapFest）已成为推广阅读文化的重要平台。

数据显示，该活动每年吸引约6万人参与。2025年，活动期间售出图书近1万册；2026年，这一数字已超过1.5万册。

目前，阿拉木图市共有31家公共图书馆，馆藏图书超过137万册。2026年，图书馆读者数量已达到34.1万人。

为提升阅读便利性，当地还推出电子阅览室、移动应用程序、图书配送服务和自助借阅设备，并在学校、高校、商场、地铁站、共享办公空间和社区中心设置了32个智能借阅点。

此外，全市已有7家图书馆实行24小时开放。

阿拉木图市文化局表示，目前已有53所学校参与“图书俱乐部——读者国家”项目，参与学生超过1000人。

从政策推动到产业转型，从阅读习惯培养到数字服务创新，哈萨克斯坦正加快构建覆盖全民的阅读生态体系。

业内人士认为，要真正建设“读者国家”，不仅需要读者热情，更需要政府、出版社、书店、学校以及社会各界形成合力，让阅读真正融入日常生活，成为推动社会进步的重要力量。