    哈萨克斯坦成功完成SpaceX Direct-to-Cell卫星直连手机技术测试

    哈萨克国际通讯社讯）人工智能和数字发展部宣布，哈萨克斯坦将成为全球首批从2026年2月起分阶段引入SpaceX星链直连手机（Direct-to-Cell, D2C）卫星通信技术的国家之一。

    今天，政府副总理兼人工智能和数字发展部部长扎苏兰·马迪耶夫、Beeline哈萨克斯坦公司总裁叶夫根尼·纳斯特拉丁以及SpaceX（Starlink）公司的代表，在中亚地区首次对Direct-to-Cell技术进行了测试。

    在测试过程中，通过整合Starlink卫星网络和Beeline哈萨克斯坦公司的地面移动网络，成功地使用普通手机发送了短信，并拨打了即时通讯软件语音电话。

    Direct-to-Cell技术允许标准移动电话直接连接到卫星，无需额外设备。这意味着即使在缺乏传统通信基础设施的草原、山区和偏远地区，通信也将变得触手可及。

    该技术将分阶段引入：初始阶段，用户可以发送短信；在后续阶段，语音通信和其他服务也将逐步开放。计划到2027年，大部分基础服务将投入运行。

    目前，全球仅有少数国家正在实施此类项目。哈萨克斯坦是中亚第一个测试Direct-to-Cell技术的国家。

    这项技术对于通信和安全保障方面具有特殊意义。它将确保救援和医疗服务、游客以及偏远定居点的居民，在地面网络中断或缺失的情况下，也能获得稳定可靠的通信。

    此前，星链卫星互联网已在哈萨克斯坦正式启动。目前该服务的月费从2.3万坚戈起，终端设备价格约为10.4万坚戈。

    【编译：阿遥】

