哈萨克斯坦完成第800例肾脏移植手术

此次手术由院士博拉特别克·拜马罕诺夫领衔实施。患者是一名14岁少女，长期患有终末期慢性肾功能衰竭。过去一年间，她一直依靠腹膜透析维持生命。虽然这一治疗方式不可或缺，但也在很大程度上影响了她的日常生活和学习。

这场手术还有着特殊意义——肾脏捐献者正是患者的母亲。为了帮助女儿恢复健康，这位母亲决定捐献自己的一侧肾脏。在医疗团队的共同努力下，手术最终顺利完成。

目前，患者术后情况稳定，正在接受进一步康复治疗。待身体恢复后，她有望重返校园，重新回归正常生活。

完成第800例肾脏移植手术，是哈萨克斯坦医疗卫生事业发展过程中的一个重要节点。每一例器官移植手术的背后，不仅意味着患者获得新的治疗机会，也凝聚着外科医生、护理人员以及移植领域专家长期以来的专业投入和努力。

器官移植技术的发展始终是现代医学的重要方向之一。对于许多罹患严重慢性疾病的患者而言，这项技术不仅能够延长生命，也为他们重新融入社会、恢复正常生活带来了新的希望。