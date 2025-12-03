达穆完成首笔数字坚戈贷款发放 巴州企业家获2.5亿坚戈支持

据“达穆”基金新闻办公室介绍，首位申请数字贷款的客户是巴甫洛达尔州企业家维塔利·克雷姆贝格。他计划建设一家生产颗粒/吸附剂的工厂，该产品可用于宠物便盘卫生填充物，也可应用于建筑、农业和环保领域，例如处理燃油泄漏事故。

这位以创新方式开展业务的企业家选择了数字坚戈贷款这一新工具，希望借助现代技术推动生产发展。

这种新的金融工具对企业而言具有多项便利：

✔️ 全程在线办理；

✔️ 申请审批与资金发放速度快；

✔️ 国家项目条款公开透明；

✔️ 免于税务检查，可避免行政与财务延误；

✔️ 增值税（VAT）退税期限由55—75天缩短至15个工作日。

此次贷款金额为2.5亿坚戈，年利率12.6%，期限7年。企业家计划用这笔资金购置土地和设备，并建设生产车间。预计首年可创造约10个就业岗位。工厂年产量预计可达1200至1400吨。

该贷款是“达穆”基金与人民银行在“Orleu”优惠信贷计划框架内，以数字坚戈形式发放。数字坚戈是哈萨克斯坦货币的电子版本，由国家银行发行。

有关项目详细条款，以及提供贷款服务的金融机构分支机构地址，可通过拨打1408呼叫中心或访问www.damu.kz获取信息。

【编译：阿遥】