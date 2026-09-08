哈萨克斯坦成功发行第二期主权熊猫债券

此次熊猫债券分为两个期限品种：其中，3年期债券发行规模为50亿元人民币，票面年利率为1.82%；5年期债券发行规模为16亿元人民币，票面年利率为1.95%。

哈萨克斯坦财政部表示，此次融资条件可与部分信用评级更高的“A”级国家相媲美。投资者的高度关注，反映出市场对哈萨克斯坦当前经济和结构性改革的积极评价，这些改革旨在推动经济多元化并增强经济韧性。

此次发行是在标普全球评级将哈萨克斯坦主权信用评级由“BBB-”上调至“BBB”、评级展望维持“稳定”之后完成的。相关评级反映出哈萨克斯坦稳定的经济增长前景以及较低的政府债务水平。

目前，哈萨克斯坦政府债务约占国内生产总值的20.9%，其中外债占GDP的4.5%，处于全球较低水平。

财政部指出，此次发行也是哈中两国关系持续深化背景下金融合作不断扩大的体现。两国领导人的长期战略引领正推动全面战略伙伴关系进一步发展，其中包括贸易、投资和金融领域合作。哈萨克斯坦发行人在中国资本市场的持续参与，是这一合作方向的具体体现。

哈萨克斯坦持续拓展国际资本市场，有助于扩大融资来源、优化债务组合，并增强面向不同类型投资者的长期融资能力。

- 财政部今后将继续根据市场形势和国家债务管理任务，坚持平衡的政府融资政策。此次3年期和5年期债券的发行，将进一步完善哈萨克斯坦人民币主权收益率曲线，并为今后哈萨克斯坦准国有企业和公司发行人民币债券提供市场基准。 - 财政部表示。

此次发行由中国国际金融股份有限公司（中金公司，CICC）担任牵头主承销商。中国建设银行、中国工商银行、中国进出口银行和中国银行担任联席主承销商。田吉兹资本投资银行（Teniz Capital Investment Banking）担任本地交易管理机构。

值得一提的是，今年6月，哈萨克斯坦首期主权熊猫债券曾在阿斯塔纳国际交易所举行上市仪式。