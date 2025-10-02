托卡耶夫宣布成立“Alem.ai”国际人工智能中心

托卡耶夫在演讲中回顾了昨日在阿斯塔纳召开的首届人工智能发展理事会会议，会议聚焦教育议题，与全球知名专家共同探讨了人力资本发展问题，并明确了具体任务。

他特别指出，在人工智能发展理事会会上做出的建立全国首个人工智能研究大学的决定是一项重大突破。同时，“Alem.ai”国际人工智能中心于今日正式启动，“将成为创新与新思想的摇篮”。

他强调，哈萨克斯坦对AI领域的国际合作持开放态度，并计划推出国内第二个人工智能超级计算机集群。

总统重申，人工智能必须服务于和平与人类福祉：

“‘Alem.ai’中心应成为全球范围内高效且符合伦理规范的AI应用典范。负责任地使用AI技术至关重要，大学与中心将共同构成数字生态系统的核心。”

他还表示，AI的巨大潜力可用于构建“公平、安全、强大的哈萨克斯坦”，但需正视现实：

“AI与数字化并非万能解药。要实现全面数字化与高效AI应用，必须同时解决三大任务：吸引资源、掌握新知识和遵循伦理规范。简言之，我们需迅速、公开、公正地采取行动。”

托卡耶夫进一步阐述，数字化将深刻影响哈萨克斯坦的国民心态：

“我在国情咨文中指出，建设数字国家是定义哈萨克斯坦未来的战略选择。我们设定目标，在三年内全面过渡到数字治理模式。这将彻底改变政府与公民及企业的互动方式。”

为此，哈萨克斯坦新设立了人工智能和数字发展部，作为推动各领域数字化和AI应用的领军力量。

托卡耶夫总统强调，技术进步将使社会更现代化，激发国民面向未来的信心，而非沉湎于过去。

总统还分享了“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金董事会在AI技术支持下引入虚拟成员的创新实践。这是基于国家超级计算机和Alem LLM大型语言模型的成果，为优化内部流程提供了重要助力，也是中亚地区的首创项目。

值得一提的是，今天开幕的数字桥（Digital Bridge）2025论坛为期数天，内容涵盖AI、区块链、教育科技和健康科技等领域，活动包括Alem.ai中心开幕、创业大赛、技术展及颁奖典礼等。论坛吸引了数百家初创企业和众多投资者，巩固了哈萨克斯坦作为欧亚数字枢纽的地位。

【编译：木合塔尔·木拉提】