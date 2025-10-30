阿斯塔纳成功举办哈萨克斯坦总统杯乒乓球公开赛

颁奖仪式上，国际乒乓球联合会（ITTF）秘书长拉乌尔·卡林、Nomad Table Tennis Academy创始人梅德乌·努拉瑟尔以及该学院主任鲁斯兰·热提巴耶夫出席并为获奖者颁奖。

在团体赛中，俄罗斯联邦、伊朗和韩国代表队分获前三名。

女子个人赛（17+岁组）成绩如下：

- 第一名：伊丽莎白·阿布拉米扬（俄罗斯）

- 第二名：李黛恩（韩国）

- 第三名：李湘（中国香港）和李胜恩（韩国）

青少年组获奖者名单：

男子U-11组：

1. 第一名：拉马赞·拉乌阿诺维奇（东哈萨克斯坦州）

2. 第二名：赞加尔·阿布迪马日特（奇姆肯特市）

3. 第三名：努尔詹·巴克道列特（奇姆肯特市）和拉苏尔·别克博拉特（阿克托别州）

女子U-11组：

1. 第一名：肖希娜·米尔科迪罗娃（奇姆肯特市）

2. 第二名：詹萨娅·蒂列根诺娃（卡拉干达州）

3. 第三名：托米里斯·铁米尔克孜（阿克托别州）和纳泽尔克·博拉特别克（突厥斯坦州）

男子U-16组：

1. 第一名：阿利比·肖马诺夫（东哈萨克斯坦州）

2. 第二名：阿瑟尔汗·马格祖姆别科夫（卡拉干达州）

3. 第三名：桑扎尔·伊巴汉（突厥斯坦州）和曼苏尔·苏因迪克（巴甫洛达尔市）

女子U-16组：

1. 第一名：玛丽亚·卢基亚诺娃（卡拉干达市）

2. 第二名：阿克尼耶特·阿曼格尔迪

3. 第三名：拉乌安娜·希姆肯特拜（奇姆肯特市）和诺伊拉·哈尼亚佐娃（突厥斯坦州）

本次赛事吸引了来自哈萨克斯坦、韩国、中国、匈牙利、埃及、马来西亚、伊朗、沙特阿拉伯等14个国家的300多名选手参赛。赛事为提升竞技水平、交流经验以及推广乒乓球运动提供了重要平台。多名ITTF世界排名选手参赛，进一步凸显了赛事的高规格与国际影响力。

目前，哈萨克斯坦全国有超过26万人系统从事乒乓球运动。全国设有20个地区联合会、12个现代化乒乓球中心、30个新建训练部门以及35个专业训练馆。过去两年，哈萨克斯坦选手在国际赛事中共斩获85枚奖牌，其中31枚为金牌。

值得一提的是，2023年阿斯塔纳首次举办亚洲乒乓球锦标赛。而2027年，哈萨克斯坦计划承办世界乒乓球锦标赛。

【编译：木合塔尔·木拉提】