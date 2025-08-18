中文
    哈萨克斯坦成立数字化转型工作小组

    哈萨克国际通讯社讯）据总理官网消息，政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫已签署命令，成立数字化转型工作小组。

    哈萨克斯坦成立数字化转型工作小组
    Photo credit: freepik.com

    工作小组成员包括：

    • 政府总理（组长）；

    • 政府办公厅主任（副组长）；

    • 战略规划和改革署署长（经协商）；

    • 数字发展、创新和航空航天工业部部长（副组长）；

    • 总统数字化问题顾问（经协商）；

    • 数字发展、创新和航空航天工业部副部长（秘书）。

    工作小组的执行机构为隶属于数字发展、创新和航空航天工业部的国有企业“数字政府支持中心”，负责制定会议议程并准备相关材料。会议将根据需要随时召开。

    文件明确指出，中央和地方政府机构及准公共部门负责人若未执行或未妥善执行工作小组决定，将被追究个人责任。

    工作小组职责：

    • 推动经济领域的数字化转型；

    • 审议数字化领域的各类项目。

    工作小组权限：

    • 作出对中央和地方政府机构及准公共部门具有约束力的决定；

    • 邀请相关机构代表列席会议。

    • 据此前报道，政府将重点扩大对中小企业的金融与非金融支持，着力提升政府采购中国产品的份额，并继续为投资活动创造有利条件

    【编译：阿遥】

     

