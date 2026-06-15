卡拉卡巴克古城考古成果引关注 或揭开古代里海贸易网络之谜

据科学和高等教育部新闻处消息，多年来的考古发掘成果，为学术界重新认识现代哈萨克斯坦领土在古代国际贸易体系中的地位提供了新的研究视角。

卡拉卡巴克古城的历史可追溯至公元1世纪至6世纪。该遗址于2006年首次被发现，当时曼格斯套国家历史文化保护区正在实施区域历史文化遗迹名录编制项目。

Фото: Gov.kz

自2022年起，卡拉卡巴克古城的科研工作由马尔古兰考古研究所负责。截至目前，相关研究已取得多项成果，共出版24部学术著作，其中包括3部专著以及9篇被Scopus数据库收录的学术论文。

考古发掘显示，卡拉卡巴克曾是一座繁荣数百年的大型工商业中心。研究人员发现，当地在冶金、珠宝制作、玻璃制造和陶器烧制等领域均达到较高发展水平。遗址中不仅出土了大量本地生产的器物，还发现了来自欧亚大陆不同地区的进口商品。

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考古学家安德烈·阿斯塔菲耶夫介绍说，最具研究价值的发现之一，是一批年代跨度从公元1世纪至6世纪中叶的钱币，总数超过150枚。其中既有帕提亚、古花剌子模、粟特、波斯萨珊王朝、贵霜萨珊王国和拜占庭帝国的钱币，也包括来自中国的货币。这些发现表明，卡拉卡巴克曾积极参与古代国际贸易和经济往来。

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综合现有考古材料，研究人员认为，卡拉卡巴克是古代重要的商贸交通节点，与跨区域贸易网络保持着密切联系。专家推测，丝绸之路的一条支线很可能曾经过曼格斯套地区，将中亚、里海沿岸以及东欧地区连接起来。

尤其引人关注的是，最新研究证明，此前学术界尚未明确认识的“亚速—里海贸易走廊”可能真实存在，而卡拉卡巴克正是这一贸易网络的重要中心之一。出土文物显示，该城与北高加索、亚速海沿岸、伏尔加河中下游地区、南乌拉尔，以及中亚和中东地区保持着广泛联系。

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—卡拉卡巴克促使我们重新审视曼格斯套的历史地位，以及哈萨克斯坦在古代国际交流体系中的角色。这些发现证明，这里曾是连接东西方贸易路线的重要节点。随着研究工作的深入，我们有望获得更多关于丝绸之路发展历史的新线索，并进一步丰富对古代哈萨克斯坦历史进程的认识，-阿斯塔菲耶夫表示。

近年来，相关研究不断拓展人们对曼格斯套地区在古代贸易和文化交流中历史作用的认识。新的考古成果显示，过去近两千年间，该地区一直是连接中国、印度、罗马以及后来的拜占庭帝国等不同文明的重要交流区域。

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近期，考古人员还在卡拉卡巴克古城内发现了一件具有较高研究价值的古陶罐。专家初步判断，其年代可追溯至公元6世纪。未来随着进一步研究，有望揭示古城居民生活方式、社会习俗以及手工业发展水平等更多历史信息。

与此同时，专家们还提出了一项新的学术假说，即卡拉卡巴克古城可能与古希腊地理学家克劳狄·托勒密地图中标注、位于里海东岸的阿斯帕博塔古城存在一定关联。

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研究人员指出，过去十年来曼格斯套地区取得的一系列考古成果具有重要的国际学术价值。这些发现不仅为研究欧亚草原地区的历史文化遗产提供了新的实物证据，也进一步提升了哈萨克斯坦考古研究在国际学术界的影响力。