哈萨克斯坦批准成立俄语国际组织协议

据马吉利斯议员阿依古丽·库斯潘介绍，该协议于2023年10月13日在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克签署，旨在建立一个拥有国际法律主体地位的政府间组织。

她还强调，俄语与英语、中文、法语、西班牙语和阿拉伯语同为联合国的六种官方语言之一，而俄语国际组织的成立将进一步巩固俄语作为重要国际交流语言的地位。库斯潘指出，这一协议的核心目标是加强成员国之间的友好关系、睦邻合作和互利共赢的伙伴关系。

哈萨克斯坦科学和高等教育部长萨亚萨特·努尔别克在会议上表示，俄语不仅是联合国的官方语言，也是许多国际组织的工作语言，包括独联体（CIS）、欧安组织（OSCE）、集安组织（CSTO）、上合组织（SCO）以及欧亚经济联盟（EAEU）。

他还提到，目前全球范围内已存在多种语言发展组织，例如，法语联盟（Francophonie）联合了56个法语国家，阿拉伯语国际理事会几乎覆盖了所有阿拉伯语国家，此外还有如英国文化协会、孔子学院和塞万提斯学院等大型国际机构，专注于英语、中文和西班牙语的推广和文化交流。

截至目前，已有白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦相继批准了该协议。

【编译：达娜】