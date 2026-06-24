总统访欧成果显著：国际金融机构加码投资哈萨克斯坦中间走廊建设

（哈萨克国际通讯社讯）在哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统对布鲁塞尔进行正式访问期间，哈萨克斯坦开发银行与多家国际金融机构签署大规模融资协议，计划吸引近10亿美元资金用于全国公路基础设施建设和交通物流领域发展。

据悉，哈萨克斯坦开发银行与渣打银行（Standard Chartered Bank）、摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank）和德国商业银行（Commerzbank）签署银团贷款协议。该贷款将获得世界银行集团下属多边投资担保机构（MIGA）提供担保。同时，哈萨克斯坦开发银行还与欧洲投资银行（European Investment Bank）签署合作意向书。

哈萨克斯坦开发银行表示，MIGA担保机制将为贷款机构提供额外保障，覆盖贷款本金及应计利息总额的95%。

根据协议，所筹集资金将用于支持“哈萨克公路公司”（KazAvtoZhol）实施的两项重点投资项目：

— 共和国级公共公路修复工程；

— 通过引入自动化称重系统及配备道路养护专用设备，对共和国级公路进行现代化升级和改善。

按照贷款用途安排，相关资金将主要用于上述项目框架内的中期维修工程。

Фото: Посольство РК в Бельгии

哈萨克斯坦开发银行董事会主席马拉特·叶利巴耶夫（Марат Елибаев）在接受哈通社独家采访时表示，通过银团贷款融资的项目将覆盖全国17个州，其中包括跨里海国际运输走廊（中间走廊）以及“北—南”国际运输走廊部分路段。

与此同时，欧洲投资银行提供的融资将重点支持中间走廊框架下的道路基础设施、港口及物流项目建设。

叶利巴耶夫表示：

“今天我们在布鲁塞尔签署了两项重要协议。第一项是在MIGA担保下，与德国商业银行、摩根大通银行和渣打银行达成7.8亿美元融资协议。这笔资金将用于发展哈萨克斯坦交通物流领域。第二项是与欧洲投资银行签署的1.2亿欧元融资协议，该资金同样将用于交通物流行业发展。”

他指出，项目实施后将有助于提升公路基础设施质量和安全水平，改善各地区及国际运输线路之间的互联互通，缩短运输时间，减少交通事故发生率。同时，项目还将创造新的就业岗位，提高居民和企业对交通基础设施的可及性。

据介绍，托卡耶夫总统此次正式访问布鲁塞尔期间，共签署31份合作文件，其中包括1项政府间协议以及30项部门间和商业合作文件。

在已签署文件中，共有21项涉及具体项目和合作倡议，总价值约121亿美元。