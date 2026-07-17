报告：超过四成哈萨克斯坦民众定期参与体育运动

据政府报告显示，34.6%的儿童和青少年定期参加体育运动。目前，超过22.8万名4至17岁的儿童免费参加7000多个体育项目。为此，政府已通过人均拨款机制拨款500亿坚戈。

此外，全国有526所青少年体育学校，40万名青少年运动员在此接受训练。

报告称，根据国家元首的指示，哈萨克斯坦国立体育大学正式开学。该大学致力于培养教练、运动医学、运动分析和运动管理等领域的专业人才。目前，哈萨克斯坦全国共有2.65万个体育设施投入运营。仅今年一年，就新增了34个体育设施，其中21个位于农村地区。另有87个体育设施将于年底前竣工。

政府表示，发展大众体育运动也有助于在国际赛场上取得优异成绩。

- 在第25届冬季奥运会上，哈萨克斯坦赢得了其在花样滑冰项目中的首枚金牌，并在团体总排名中位列第19名。在第14届冬季残奥会上，哈萨克斯坦运动员在冬季两项和越野滑雪项目中分别获得金牌和铜牌。此外，哈萨克斯坦网球运动员在澳大利亚网球公开赛女子单打比赛中夺冠，并在世界杯射击比赛中再次刷新世界纪录，哈萨克斯坦国际象棋棋手则赢得了2026年挪威女子国际象棋超级锦标赛的冠军。-政府报告说。

今年以来，哈萨克斯坦运动员在11个世界锦标赛和26个亚洲锦标赛上共获得152枚奖牌，其中包括99枚金牌、33枚银牌和20枚铜牌。

此外，哈萨克斯坦还高水平地举办了击剑、射击和地掷球世界杯、IBSA柔道大奖赛阿斯塔纳站国际锦标赛以及柔道大满贯赛。