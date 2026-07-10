调查：95.2%哈萨克斯坦民众对当前生活表示满意

（哈萨克国际通讯社讯）DATAmetrics公司发布了一项反映哈萨克斯坦民众社会情绪的调查结果。调查显示，受访者普遍对生活质量、家庭经济状况和未来发展前景持积极态度。

本次调查受哈萨克斯坦总统直属战略研究所委托开展，于2026年6月13日至7月2日期间进行。

调查采用面对面访谈方式，共访问来自哈萨克斯坦全国各州以及阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特三市的8000名18岁及以上居民。调查通过受访者对生活质量、家庭经济状况和未来预期的评价，衡量社会整体情绪。

调查结果显示，各项指标均以积极评价为主，其中生活满意度最高。

数据显示，63.3%的受访者表示对当前生活“非常满意”，31.9%表示“基本满意”，合计95.2%的受访者对自己的生活给予积极评价。与此同时，3.4%的受访者表示“不太满意”，1.1%表示“完全不满意”。

调查还显示，67.6%的受访者认为过去一年家庭经济状况有所改善，其中29.8%表示“明显改善”，37.8%认为“有所改善”；25.5%的受访者认为家庭经济状况没有变化，6.6%认为有所恶化。

调查发现，民众对未来同样保持较强信心。

数据显示，78.6%的受访者相信一年后家庭生活将比现在更好。其中，45.0%预计生活水平将明显提高，33.6%认为会有所改善；15.9%预计生活水平保持不变，仅3.4%认为家庭生活可能恶化。

调查认为，总体来看，哈萨克斯坦民众社会情绪总体积极，大多数受访者对生活现状感到满意，对家庭经济状况变化持积极评价，并相信未来生活水平将进一步提高。

本次调查样本按照城乡分布、性别和年龄等主要社会人口特征进行代表性抽样。在95%的置信水平下，抽样误差为±1.1%。

据悉，DATAmetrics公司依据哈萨克斯坦中央选举委员会2026年7月3日发布的第ОСК-11-07/ЗТ-К-29号通知公布此次调查结果。