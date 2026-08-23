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    库鲁尔泰选举：超七成选民已完成投票

    （哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦中央选举委员会数据显示，截至8月23日18时，全国已有9095298名选民在库鲁尔泰议会选举中领取选票，占列入选民名册公民总数的72.15%。

    Избирательный участок №447, открытый в посольстве Казахстана в столице ОАЭ Абу Даби.
    Фото: Посольство Казахстана в ОАЭ

    中央选举委员会秘书沙夫卡特·乌捷米索夫（Шавкат Өтемісов）介绍，根据阿斯塔纳市、各州以及共和国直辖市地方选举委员会提供的数据，截至18时，各地区选民投票率如下：

    1. 阿斯塔纳市——49.87%；

    2. 阿拜州——77.54%；

    3. 阿克莫拉州——78.95%；

    4. 阿克托别州——84.95%；

    5. 阿拉木图州——70.04%；

    6. 阿特劳州——69.05%；

    7. 西哈萨克斯坦州——71.15%；

    8. 江布尔州——83.99%；

    9. 杰特苏州——89.69%；

    10. 卡拉干达州——74.78%；

    11. 库斯塔奈州——75.31%；

    12. 克孜勒奥尔达州——88.09%；

    13. 曼格斯套州——70.61%；

    14. 巴甫洛达尔州——69.99%；

    15. 北哈萨克斯坦州——75.14%；

    16. 突厥斯坦州——90.17%；

    17. 乌勒套州——68.23%；

    18. 东哈萨克斯坦州——85.43%；

    19. 阿拉木图市——41.06%；

    20. 奇姆肯特市——71.89%。

    从各地区数据来看，截至18时，突厥斯坦州投票率最高，达到90.17%；杰特苏州以89.69%位居其后，克孜勒奥尔达州和东哈萨克斯坦州分别达到88.09%和85.43%。

    “截至18时，全国共有9095298名选民领取选票，占列入选民名册公民总数的72.15%。下一次有关选民投票情况的数据将在20时公布。”乌捷米索夫说。

    当天，哈萨克斯坦举行首届库鲁尔泰议会选举。此次共有来自7个政党的545名候选人参选，角逐库鲁尔泰议会145个议席。

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    木合塔尔 木拉提
    木合塔尔 木拉提
    编译