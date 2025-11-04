哈萨克斯坦未成年人事务委员会今年已审理逾7000起案件

这些家庭获得了物质、心理、法律和医疗援助，并在就业、治疗、子女教育及假期安排等方面得到了支持。

目前，全国共有271个委员会在运作，负责协调国家机构在儿童权益保护、防止违法行为与家庭支持方面的合作。除计划内事务外，这些委员会还会处理社会上广泛关注或需紧急决策的案件。

哈萨克斯坦教育部儿童权益保护委员会主席纳纳斯姆詹·沃斯潘诺娃表示：

“未成年人事务委员会是保护儿童权益的重要机制。这些委员会能及时发现陷入困境的家庭，并提供必要援助。我们正加强跨部门协作，积极引入新的预防手段，以防止校园欺凌、网络欺凌和青少年自杀行为。”

根据与执法机关联合开展的检查行动结果：

超过2.18万名未履行教育子女义务的家长受到行政处罚；

10.7万名允许未成年人在夜间外出逗留的监护人被追责；

约2000名向未成年人开放娱乐场所的经营者被依法处罚。

目前，政府正制定新的规范文件，以完善委员会工作机制。新规将扩大其在防范与研究欺凌、网络欺凌及自杀倾向行为方面的职能，并加强对地方层面的方法指导与责任落实。更新后的体系有望提高工作效率，进一步强化儿童权益保护的实际效果。

【编译：达娜】