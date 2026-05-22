阿斯塔纳成全国最大“人口磁场” 多地面临人口外流压力

根据哈萨克斯坦国家统计局公布的今年1月至3月数据，在全国20个地区中，仅有5个地区实现人口净流入，其余15个地区的人口迁移净差额均为负值，反映出人力资源持续外流的趋势。对全国超过2000万人口的国内迁移动态进行分析后，可以观察到几项值得关注的宏观变化。

首先，阿斯塔纳继续展现出绝对领先的人口吸引力。数据显示，今年前三个月，首都阿斯塔纳人口净流入达到18153人，创下历史新高。即便将阿拉木图（+5248人）和奇姆肯特（+3588人）的净流入人口相加，总量也仅约为阿斯塔纳的一半。除上述三大中心城市外，仅有阿拉木图州（+4841人）和阿克莫拉州（+984人）保持人口净流入态势。

分析认为，这一现象符合城市化发展的总体规律，即人口持续向生活条件更优、金融与商业活动更活跃、就业机会更集中的大型城市群及周边区域聚集。

与此同时，南部地区仍是全国主要的人口输出区域。其中，突厥斯坦州人口流失最为明显。第一季度，该州人口净减少10772人，超过1万人迁往其他地区。江布尔州（-4407人）、杰特苏州（-2735人）以及克孜勒奥尔达州（-2396人）同样呈现较大规模的人口外流。

数据显示，以农业经济为主的地区人口正加速向邻近的大城市转移，特别是奇姆肯特、阿拉木图以及收入水平相对更高的首都阿斯塔纳。

此外，西部、东部及北部多个工业和石油开采地区的人口萎缩趋势同样值得关注。数据显示，阿拜州（-1994人）、巴甫洛达尔州（-1396人）、阿克托别州（-1352人）、西哈州（-1351人）以及阿特劳州（-1122人）均出现不同程度的人口净流失。

分析指出，这些传统工业地区目前亟需培育新的经济增长点，以增强对本地居民和专业劳动力的吸引力，并减缓持续的人才外流趋势。