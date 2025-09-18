中文
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    20:40, 18 9月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦成立人工智能与数字发展部

    哈萨克国际通讯社讯）国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫18日签署《关于国家管理体系完善措施的决议》，成立人工智能与数字发展部。

    Ақорда
    Фото: Ақорда

    法令全文如下：

    根据哈萨克斯坦共和国宪法第44条第3款规定，为提高国家管理体系的效率，我决定：

    1. 哈萨克斯坦共和国数字发展、创新和航空航天工业部将重组为哈萨克斯坦共和国人工智能和数字发展部，创新活动领域的职能和权力将移交给哈萨克斯坦共和国科学与高等教育部。

    2. 哈萨克斯坦共和国人工智能和数字发展部以及哈萨克斯坦共和国科学与高等教育部，根据其赋予的职能和权限，被确定为哈萨克斯坦共和国数字发展、创新和航空航天工业部权利和义务的法定继承者。

    3. 哈萨克斯坦共和国政府根据哈萨克斯坦共和国法律规定的程序：

    1）与哈萨克斯坦共和国总统办公厅协调，重新分配国家机关及其下属机构的人员编制；

    2）确保采取其他措施执行本法令。

    4. 对1999年1月22日哈萨克斯坦共和国总统令第6号《关于哈萨克斯坦共和国政府结构》作出以下修改：

    第一条中，“哈萨克斯坦共和国数字发展、创新和航空航天工业部”应改为：“哈萨克斯坦共和国人工智能和数字发展部”。

    5. 本法令的实施由哈萨克斯坦共和国总统办公厅负责监督。

    6. 本法令自签署之日起生效。

    【编译：小穆】

    标签:
    科学和高等教育部 哈萨克斯坦 总统令 总统 政府 政治 科技 法案
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
