美伊达成临时停火协议 国际油价跌破每桶100美元

据悉，此次协议以伊朗重新开放霍尔木兹海峡为前提，旨在暂停美国与以色列在该地区的军事行动。

受此消息影响，国际油价大幅下跌。其中，布伦特原油价格一度下跌约16%，至每桶95美元左右；美国西德克萨斯中质原油（WTI）也出现近六年来较大跌幅，价格稳定在每桶96美元附近。

美国总统唐纳德·特朗普表示，停火安排与伊朗重新开放海峡直接相关，并称该协议有助于“最终完成并落实相关安排”。

对于后续走势，分析人士持谨慎态度。Prestige Economics公司总裁兼首席经济学家杰森·申克在接受彭博电视采访时表示，若油价要跌破每桶80美元，需要出现更为重大的事件；但若谈判出现波折，油价可能迅速反弹并再次突破100美元。

与此同时，成品油市场也出现明显回调。欧洲柴油期货价格下跌约23%，创下近四年来最大跌幅。此前，由于霍尔木兹海峡这一全球约五分之一石油及液化天然气运输通道一度受阻，能源市场曾受到显著冲击。

目前，市场参与者仍保持观望态度。大宗商品交易商在恢复波斯湾运输前，仍在评估停火协议的稳定性。船运企业也表示，在确认滞留船只安全撤离前，不会贸然派出新的油轮。据悉，受冲突影响，目前仍有800余艘船只滞留相关海域。

值得一提的是，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫此前已对中东地区实现全面停火并达成和解协议表示欢迎，并希望此次达成的和平协议具有长期性，为推动全球贸易发展和各国经济繁荣创造有利条件。

【编译：木合塔尔·木拉提】