哈萨克斯坦成为地区首个正式加入Pax Silica国际倡议的国家

哈萨克斯坦政府副总理兼人工智能和数字发展部部长扎苏兰·马迪耶夫代表哈方签署了《哈萨克斯坦共和国加入Pax Silica倡议宣言》以及《人工智能机遇伙伴关系联合声明》。

随着上述文件正式签署，哈萨克斯坦成为这一国际技术联盟的正式成员。该联盟目前汇聚了澳大利亚、阿联酋、芬兰、菲律宾、韩国、卡塔尔、希腊、印度、以色列、日本、挪威、新加坡、瑞典、英国、中国台湾等15个国家和地区。

Фото: Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі

Pax Silica是一项围绕新一代人工智能经济构建可信供应链的国际技术合作倡议，重点推动人工智能、关键矿产、半导体、数据中心、能源基础设施、高科技制造、科研创新以及人才培养等领域的国际协作。

哈萨克斯坦加入Pax Silica，与总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫提出的数字化发展战略高度契合。近年来，哈萨克斯坦持续推进数字国家建设，并将人工智能确定为推动经济转型、提升国家治理能力、促进科技创新、教育发展和产业现代化的重要驱动力。

对于哈萨克斯坦而言，加入Pax Silica将为吸引国际投资、拓展技术合作、发展高技术制造业以及进一步巩固国家在全球供应链中的地位创造新的机遇。

与此同时，哈萨克斯坦也将为这一倡议提供多方面的战略优势，包括丰富的关键矿产资源、充足的能源保障、连接欧亚大陆的重要区位优势、不断完善的数字基础设施、快速发展的IT产业生态以及清晰明确的国家人工智能发展战略。

双方未来合作的重要方向之一，是推动关键矿产深加工和高附加值产业发展。哈萨克斯坦希望逐步突破传统原材料出口模式，向产业链更高端延伸，重点发展电池、半导体、储能系统、人工智能基础设施等高科技产业所需零部件和产品制造。

与此同时，美国政府还与斯坦福大学签署了一份合作备忘录，计划在参与Pax Silica倡议的国家建立Foundry Schools（晶圆学院）网络。该项目旨在培养服务于高科技产业的高层次专业人才，重点涵盖计算材料科学、人工智能在工业及矿产资源开发中的应用，以及工程技术、数字技术等前沿领域。

加入Pax Silica后，哈萨克斯坦还有望获得更多基础设施和高科技项目融资支持，为国家重点项目建设创造更加有利的条件。

《人工智能机遇伙伴关系联合声明》明确了未来合作的三大重点方向。

第一，支持构建有利于人工智能产业发展的创新监管环境，推动人工智能企业、初创公司、开发者及云计算平台持续发展。

第二，进一步深化人工智能研发、能源和算力基础设施建设、关键矿产开发利用、人才培养以及人工智能技术联合推广等领域的合作。

第三，积极调动私营部门力量，推动风险投资、研发合作、新一代数据中心建设、算力资源共享以及可信人工智能模型等领域的发展。

此外，该倡议还将通过与世界一流高校开展联合教育和科研项目，进一步提升哈萨克斯坦的人才培养水平。相关合作有望覆盖计算材料科学、人工智能在矿产开采和资源加工中的应用、数据安全、数据中心工程、工业人工智能以及高技术制造等多个重点领域。

此次加入Pax Silica，是哈萨克斯坦落实国家元首关于推进数字化转型和加快人工智能发展的重要举措，也是该国持续深化国际科技合作、推动高科技产业升级的重要一步。