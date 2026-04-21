哈萨克语首次成为国际语言学奥林匹克竞赛工作语言

比赛期间，所有试题及其官方解答均在主办方平台以哈萨克语发布，充分体现了哈萨克语作为国际学术交流工具的实际应用能力与发展潜力。

本届APLO-2026汇聚了来自哈萨克斯坦、中国、日本、马来西亚、韩国、新加坡和泰国等国家的约300名优秀学生。该赛事是发掘语言学领域优秀青少年人才、并为其参加国际语言学奥林匹克竞赛（IOL）做准备的重要平台。

Фото: Оқу-ағарту министрлігі

哈萨克斯坦代表队已连续第三年参赛。今年共有8名选手代表我国出战，最终取得1枚金牌、1枚银牌和2枚铜牌的优异成绩，展现出较高的竞技水平。此外，另有4名选手获得荣誉证书。

在个人排名中，从亚洲各国选手中脱颖而出的我国选手申吉斯·卡拉萨耶夫位列第9名。在团体排名中，我国代表队获得第8名。申吉斯·卡拉萨耶夫（乌拉尔市理科—数学方向纳扎尔巴耶夫智慧学校12年级学生）摘得金牌。

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银牌由阿斯塔纳市努拉区理科—数学方向纳扎尔巴耶夫菁英学校12年级学生阿米尔别克·阿扎特别科夫获得。铜牌则由阿克套市IT专门中学11年级学生拉马赞·布坦塔耶夫和库斯塔奈州热季卡拉区阿拜学校—中学11年级学生基里尔·图尔古姆巴耶夫获得。

【编译：木合塔尔·木拉提】