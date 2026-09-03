哈萨克斯坦愿成为老挝产品进入中亚市场的贸易物流桥梁

会谈期间，双方指出进一步扩大哈老两国在经济各领域合作具有较大潜力。别克帖诺夫指出，哈萨克斯坦愿成为贸易物流桥梁，推动老挝产品进入中亚和欧亚地区市场。

与此同时，双方还讨论了加强农业领域互动的前景。哈萨克斯坦耕地和牧场面积位居世界第六，同时也是全球主要小麦和面粉出口国之一。老挝方面有意从哈萨克斯坦进口谷物和油料作物、饲料及肉类产品，哈方则对从老挝进口咖啡、橡胶等商品表现出兴趣。此外，双方在农业合作、农产品联合加工和仓储以及引进现代灌溉技术等方面也存在合作机会。

在数字化领域，双方合作潜力较大。双方指出，通伦·西苏里访问哈萨克斯坦期间签署的信息通信技术和电子政务领域合作备忘录，将为双方伙伴关系创造新的机会。该文件将有助于进一步系统扩大和深化双方在这一领域的互利合作。

文化人文领域和旅游业也被视为具有发展前景的合作方向。

通伦·西苏里在会谈中指出，进一步发展同哈萨克斯坦的友好关系以及共同实施双边项目具有重要意义。

此外，双方还指出发展区域间互动的重要性。哈萨克斯坦不仅将老挝视为双边合作伙伴，也将其视为扩大同东南亚国家经济和商业联系的重要参与者。

会谈结束时，双方确认，两国有兴趣进一步巩固稳定、互信的双边关系，并在具有发展前景的领域扩大务实合作。

据此前报道，9月3日，托卡耶夫与通伦·西苏里举行扩大范围会谈，双方就两国政治、经贸以及文化人文合作的发展前景进行了讨论。