哈萨克斯坦成为乌兹别克斯坦劳务移民主要目的国之一

据乌兹别克斯坦中央银行关于个人外汇兑换业务的统计数据显示，目前约有140万名乌兹别克斯坦公民分布在全球近40个国家和地区从事各类劳务工作。

其中，乌兹别克斯坦劳务人员最多的目的国是俄罗斯，共有83.42万人；其次为欧洲国家，约25.8万人；哈萨克斯坦8.44万人，土耳其7.21万人，韩国4.64万人。

在全部海外劳务移民中，女性务工人员为39.89万人，占28.6%；青年群体为40.21万人，占28.9%。

与此同时，乌兹别克斯坦劳务移民的流向也在逐步发生变化。独联体国家的占比下降29%，而前往欧洲务工的乌兹别克斯坦公民数量增长42%，东亚地区则增长26%。

分析认为，乌兹别克斯坦国内与主要劳务输入国之间的工资水平差距，仍是推动该国公民出国务工的主要经济动力。

据此前报道，乌兹别克斯坦石油天然气公司正探讨从中国长期进口Jet A-1航空燃油的可能性，以进一步实现燃料供应渠道多元化，并提升供应体系的稳定性。