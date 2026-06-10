哈萨克斯坦成为独联体最具吸引力移居目的地

本次研究共评估了全球82个国家和地区。在综合排名中，哈萨克斯坦位列第53位，在所有入榜的前苏联国家中表现最佳。

其他独联体国家的排名分别为：

摩尔多瓦——第56位；

阿塞拜疆——第66位；

亚美尼亚——第74位；

乌兹别克斯坦——第75位。

俄罗斯、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌克兰未被纳入本次评估范围。

专家团队依据34项具体指标对参评国家进行了综合评估，并将其归纳为16个核心类别。评估体系涵盖社会安全、医疗和教育质量、生态环境、就业机会、生活成本、住房可负担性、公共交通发展水平、家庭支持政策以及移民融入便利程度等多个方面。

在全球总排名中，瑞士位居榜首。

瑞米特利指出，该指数并非单纯依据经济指标进行排名，生活质量、社会安全水平、家庭友好程度以及移民在新环境中的适应能力，同样是重要考量因素。

研究显示，对于当代移民群体而言，生活品质、安全环境、医疗服务可及性以及能否在居住国建立长期发展预期，仍是选择定居地时最重要的参考标准。凭借多项指标的综合表现，哈萨克斯坦被评为2026年独联体地区最具吸引力的移居目的地。