哈萨克斯坦成为区域唯一“口蹄疫免疫无疫区”国家

据农业部新闻处消息，得益于政府推行的一系列系统性措施以及兽医服务体系的持续现代化改造，哈萨克斯坦在动物重大疫病防控方面取得了显著进展。

2025年，哈萨克斯坦在全国范围内开展了大规模防疫行动，重点推动东南部地区在口蹄疫、高致病性禽流感、非洲猪瘟、猪瘟及非洲马瘟等方面恢复并获得国际机构认证的无疫区地位。

这一成果显著拓展了哈萨克斯坦农产品的出口空间，为进入更多国际市场创造了有利条件。

具体来看，中国已批准进口哈萨克斯坦屠宰用牛、牛皮及禽肉产品；阿塞拜疆开放了骆驼肉、牛羊肉、禽肉、乳制品、蜂蜜及水产品的进口准入；蒙古国同意进口活体小牲畜；伊拉克批准进口屠宰用牛羊；格鲁吉亚准许进口屠宰用牛以及屠宰和育种用羊；伊朗市场对蹄类动物皮毛开放准入；欧盟成员国也已开始接收哈萨克斯坦蜂蜜产品。

经过为期两年的综合治理，5月22日，世界动物卫生组织183个成员国代表一致通过相关决议，正式授予哈萨克斯坦“口蹄疫免疫无疫区”地位。在巴黎举行的世界动物卫生组织第93届大会期间，哈萨克斯坦代表团领取了官方认证证书。

至此，哈萨克斯坦全境已被纳入受疫苗保护的国际公认口蹄疫安全区域。哈萨克斯坦也因此成为中亚及东亚地区唯一获得该项国际认证的国家。