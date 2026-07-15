乌兹别克斯坦成为中亚汽油价格最高国家

数据显示，目前乌兹别克斯坦汽油平均价格为每升1.34美元。虽然这一价格仍低于全球平均水平（每升1.47美元），但在独联体国家和中亚地区国家中处于较高水平。

作为对比，土库曼斯坦汽油价格仅为每升0.43美元，是全球汽油价格最低的国家之一。其他国家的汽油平均价格分别为：

阿塞拜疆：每升0.676美元；

哈萨克斯坦：每升0.687美元；

俄罗斯：每升0.924美元；

白俄罗斯：每升0.936美元；

吉尔吉斯斯坦：每升1.016美元；

阿富汗：每升1.168美元。

从全球范围来看，汽油价格最低的国家分别为利比亚（每升0.023美元）、伊朗（每升0.029美元）和委内瑞拉（每升0.035美元）。

与此同时，汽油价格最高的地区和国家包括中国香港（每升4.062美元）、马拉维、丹麦、以色列、荷兰、芬兰、德国、列支敦士登、新加坡以及瑞士。其中，瑞士的汽油价格为每升2.265美元。

数据显示，尽管乌兹别克斯坦汽油价格低于全球平均水平，但在中亚地区已处于最高水平，而哈萨克斯坦仍是该地区汽油价格较低的国家之一。