哈萨克斯坦成为格鲁吉亚重要贸易伙伴

数据显示，报告期内，格鲁吉亚对哈萨克斯坦的出口总额达8.499亿美元，较2024年同期增长6.8%。哈萨克斯坦在格鲁吉亚出口总额中的占比达到12.8%，在该国主要出口伙伴中位列第二，仅次于吉尔吉斯斯坦。

2025年前11个月，格鲁吉亚与哈萨克斯坦的双边贸易额为9.257亿美元。其中，格鲁吉亚自哈萨克斯坦的进口额为7580万美元，占其进口总额的0.5%。

从格鲁吉亚整体对外贸易结构来看，哈萨克斯坦位居第四位，贡献了该国4%的贸易总额，仅次于土耳其、美国和俄罗斯。

总体而言，今年1月至11月，格鲁吉亚对外贸易总额达232.2亿美元，同比增长9.5%。其中，出口额增长10.1%，达到66.2亿美元；进口额增长9.3%，达到166亿美元。同期外贸逆差为99.8亿美元，占贸易总额的43%。

数据还显示，报告期内格鲁吉亚约70%的出口流向独联体国家，而哈萨克斯坦依然是格鲁吉亚产品最为重要的销售市场之一。

【编译：阿遥】