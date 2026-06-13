“阿斯塔纳”球员创造历史 成首位现役哈超联赛世界杯参赛球员

（哈萨克国际通讯社讯）效力于阿斯塔纳足球俱乐部的波黑国脚伊万·巴希奇（Ivan Bašić）在2026年世界杯小组赛中首发出场，成为首位以哈萨克斯坦超级联赛现役球员身份亮相世界杯决赛圈比赛的球员。

在B组首轮比赛中，波黑队迎战东道主加拿大队。比赛在多伦多举行，这也是波黑队本届世界杯的首场比赛。

24岁的中场球员巴希奇自2025年起效力于阿斯塔纳俱乐部。本赛季截至目前，他已代表球队在各项赛事中出场25次，攻入3球并贡献6次助攻。

比赛中，巴希奇首发登场，并参与了波黑队的首粒进球。第21分钟，他主罚角球，助攻约沃·卢基奇（Jovo Lukić）头球破门，为波黑队取得领先。

巴希奇在第62分钟被换下。

不过，加拿大队在第78分钟由凯尔·拉林（Cyle Larin）扳平比分，双方最终1:1握手言和。

这场比赛也创造了多项纪录。

对于波黑队而言，这是球队历史上第二次参加世界杯决赛圈赛事。此前在2014年巴西世界杯上，波黑队曾击败伊朗队，但不敌阿根廷队和尼日利亚队，未能从小组出线。

对于加拿大队来说，这场平局同样具有历史意义。这是加拿大队队史首次在世界杯决赛圈比赛中取得积分。此前，加拿大曾参加1986年和2022年世界杯，但均未能在比赛中获得积分。

值得一提的是，本场比赛也是2026年世界杯开赛以来出现的首场平局。

2026年世界杯由美国、加拿大和墨西哥联合举办。此前进行的揭幕战中，东道主墨西哥队以2:0战胜南非队，取得开门红。

目前，波黑队与加拿大队同积1分。同组的卡塔尔队与瑞士队将于6月14日展开较量。