世卫组织：野火烟雾构成隐性健康威胁
（哈萨克国际通讯社讯）世界卫生组织警告说，人们通常只关注野火造成的破坏，但野火产生的烟雾却可能对远超火灾区域范围以外的人群构成严重健康威胁。
今年夏天，随着欧洲和北美部分地区的大规模野火失控蔓延，其产生的烟雾传播得更远——跨越国界甚至横跨各大洲——使数百万民众暴露在有害的空气污染之中。
世卫组织警告称，气候变化、持续的热浪、干旱以及土地管理方式的改变，正在增加野火的发生频率和强度，使烟雾暴露成为日益严峻的公共卫生问题。
尽管许多野火是由人类活动引发的，但气候变化正造成更炎热、更干燥的条件，使火灾更容易点燃并迅速蔓延。由于烟雾可以传播到很远的地方，空气质量恶化可能会影响远离活跃野火地区的社区，这种影响可能持续数天甚至数周。
有害影响
野火烟雾是由植被、建筑物及其他物质燃烧时释放的气体和细颗粒物组成的复杂混合物。蔓延至城市或工业区的火灾还会释放额外的有毒污染物。
最令人担忧的是细颗粒物（PM2.5），它能深入肺部并进入血液循环。
接触烟雾可能引发咳嗽、眼部和喉咙刺激、头痛、喘息和呼吸困难，同时还会加剧哮喘及其他慢性疾病。
肺部仍在发育的婴幼儿、老年人、孕妇、残障人士以及居住在隔热性能差的房屋中的人群，是受烟雾暴露影响最大的群体。
应急救援人员和户外工作者也因长期接触而面临更高的风险。野火还会造成心理影响，在紧急情况发生期间及之后引发压力、焦虑和创伤。
减少接触
世卫组织敦促民众关注空气质量预警并遵循官方建议，即使火灾并未发生在附近。
世卫组织欧洲环境、气候变化与健康中心的雅罗辛斯卡表示：“当你所在地区发生野火时，即使距离较远，也请遵循当地主管部门的指示，他们掌握着最及时、最真实的实地信息。”
“如果能闻到烟味，说明你呼吸的空气中含有烟雾，应通过减少接触来保护自己，特别是如果你属于高危人群。即使闻不到烟味，你也可能出现相关症状，而且随着风向变化，野火可能突然改变方向，因此请随时关注最新动态。”
在烟雾浓重期间，应留在室内并关闭门窗——除非接到疏散通知。
如果不得不外出，佩戴合适的FFP2或N95口罩有助于减少接触。
患有心脏或肺部疾病的人、孕妇以及任何出现呼吸困难的人应立即寻求医疗建议。
日益加剧的风险
世卫组织指出，保护社区不仅需要灭火工作。早期预警系统、及时的公共卫生建议、医疗服务的可及性以及为弱势群体提供的洁净空气避难所，都是必不可少的。
世卫组织表示，它正与欧洲区域各国合作，加强应对野火和热浪的准备工作，帮助卫生系统在火灾季节日益延长、频发且日益严峻的情况下作出有效响应。