世卫组织：野火烟雾构成隐性健康威胁

今年夏天，随着欧洲和北美部分地区的大规模野火失控蔓延，其产生的烟雾传播得更远——跨越国界甚至横跨各大洲——使数百万民众暴露在有害的空气污染之中。

世卫组织警告称，气候变化、持续的热浪、干旱以及土地管理方式的改变，正在增加野火的发生频率和强度，使烟雾暴露成为日益严峻的公共卫生问题。

尽管许多野火是由人类活动引发的，但气候变化正造成更炎热、更干燥的条件，使火灾更容易点燃并迅速蔓延。由于烟雾可以传播到很远的地方，空气质量恶化可能会影响远离活跃野火地区的社区，这种影响可能持续数天甚至数周。

有害影响

野火烟雾是由植被、建筑物及其他物质燃烧时释放的气体和细颗粒物组成的复杂混合物。蔓延至城市或工业区的火灾还会释放额外的有毒污染物。

最令人担忧的是细颗粒物（PM2.5），它能深入肺部并进入血液循环。

接触烟雾可能引发咳嗽、眼部和喉咙刺激、头痛、喘息和呼吸困难，同时还会加剧哮喘及其他慢性疾病。

肺部仍在发育的婴幼儿、老年人、孕妇、残障人士以及居住在隔热性能差的房屋中的人群，是受烟雾暴露影响最大的群体。

应急救援人员和户外工作者也因长期接触而面临更高的风险。野火还会造成心理影响，在紧急情况发生期间及之后引发压力、焦虑和创伤。

减少接触

世卫组织敦促民众关注空气质量预警并遵循官方建议，即使火灾并未发生在附近。

世卫组织欧洲环境、气候变化与健康中心的雅罗辛斯卡表示：“当你所在地区发生野火时，即使距离较远，也请遵循当地主管部门的指示，他们掌握着最及时、最真实的实地信息。”

“如果能闻到烟味，说明你呼吸的空气中含有烟雾，应通过减少接触来保护自己，特别是如果你属于高危人群。即使闻不到烟味，你也可能出现相关症状，而且随着风向变化，野火可能突然改变方向，因此请随时关注最新动态。”

在烟雾浓重期间，应留在室内并关闭门窗——除非接到疏散通知。

如果不得不外出，佩戴合适的FFP2或N95口罩有助于减少接触。

患有心脏或肺部疾病的人、孕妇以及任何出现呼吸困难的人应立即寻求医疗建议。

日益加剧的风险

世卫组织指出，保护社区不仅需要灭火工作。早期预警系统、及时的公共卫生建议、医疗服务的可及性以及为弱势群体提供的洁净空气避难所，都是必不可少的。

世卫组织表示，它正与欧洲区域各国合作，加强应对野火和热浪的准备工作，帮助卫生系统在火灾季节日益延长、频发且日益严峻的情况下作出有效响应。