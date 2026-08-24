米尔济约耶夫祝贺托卡耶夫：库鲁尔泰选举成功举行

米尔济约耶夫在贺信中表示，此次选举按照国际标准和民主原则组织举行。他指出，这一历史性事件标志着哈萨克斯坦在完善政治体制、提高国家治理效率以及显著增强议会作用方面进入新的阶段。

米尔济约耶夫表示，哈萨克斯坦公民积极参与此次选举，充分体现了民众对托卡耶夫总统领导下实施的大规模宪法和社会政治改革的广泛支持。这些改革旨在保障哈萨克斯坦可持续发展，并进一步提升其在国际舞台上的声望和影响力。

米尔济约耶夫指出，乌兹别克斯坦与兄弟般的哈萨克人民有着延续数百年的友好和睦邻关系，乌方对哈萨克斯坦当前实施的大规模改革取得的成果感到由衷高兴。

他同时表示相信，在两国战略伙伴关系和同盟关系框架下，乌兹别克斯坦与哈萨克斯坦议会之间的密切合作将提升至新的水平。

米尔济约耶夫最后祝愿托卡耶夫总统身体健康、幸福安康，并在国家事务中取得更大成就，同时祝愿兄弟般的哈萨克斯坦人民和平繁荣。

此前，吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫（Садыр Жапаров）已就库鲁尔泰选举成功举行向托卡耶夫表示祝贺。

阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫（Ильхам Әлиев）也就哈萨克斯坦库鲁尔泰选举向托卡耶夫表示祝贺。