哈萨克斯坦近九成男性认为养育子女是他们人生最重要的职责之一

作为“家庭周”活动的一部分，哈萨克斯坦社会发展研究所发布了一项关于现代哈萨克斯坦社会中父亲角色转变的研究成果。

共有2400名受访者参与了题为“影响幸福家庭形成的因素”的社会调查。

根据这项研究的结果，57.2%的男性认为为人父是他们一生中最重要的事情。另有31.5%的受访者将为人父列为他们生活中最重要的方面之一。

总体而言，88.7%的男性认为，养育子女是他们人生中最重要的角色之一。

报告称，随着社会的发展，父亲的角色也在不断变化。如今，父亲在家庭中的角色不再局限于物质支持，而是更多地体现在积极参与子女的养育、建立情感纽带以及分担家庭责任等方面。该研究让我们得以了解这些变化在现代哈萨克斯坦社会中的体现。

报告也探讨了父亲如何参与子女的生活。

研究结果显示，父亲的支持体现在具体的日常行动中。父亲会帮助孩子解决问题、提供建议，并在必要时保护他们。

与此同时，父亲们也积极参与子女的学校生活，并关注他们在教育环境中所面临的问题。

该研究还强调了父子间情感纽带的重要性。研究表明，现代父亲与子女之间开放的情感沟通模式正在兴起。

因此，现代哈萨克斯坦家庭中父亲的形象正在发生变化：除了为家庭提供物质支持外，父亲的角色还涵盖了直接参与子女抚养、提供支持与保护以及建立情感亲密关系等职责。