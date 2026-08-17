超九成毕业生实现就业 Tech Orda启动第五季申请

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦面向IT人才培养的Tech Orda项目已启动新一轮申请。18至45岁的哈萨克斯坦公民可申请培训券，在全国获得认证的IT学校学习热门数字技能。

据哈萨克斯坦人工智能和数字发展部新闻处消息，Astana Hub已启动Tech Orda项目第五季申请。

根据项目规定，参加线下培训的学员最高可获得50万坚戈培训券，参加线上或混合式培训的学员最高可获得40万坚戈培训券。

Tech Orda是由Astana Hub在哈萨克斯坦人工智能和数字发展部支持下实施的人才培养项目，旨在培养高素质IT专业人才，同时推动国内民营IT教育基础设施发展。

哈萨克斯坦副总理兼人工智能和数字发展部长扎斯兰·马迪耶夫表示：

- 发展科技领域人力资本是哈萨克斯坦数字化转型的重点方向之一。Tech Orda项目使哈萨克斯坦民众能够掌握劳动力市场所需技能，也帮助企业获得高素质人才。我们看到社会对这类项目需求很高，未来将继续支持有助于民众在IT领域发展职业生涯、推动国家创新经济发展的相关举措。

培训方向涵盖当前数字产业需求较高的多个领域，包括人工智能、网络安全、软件开发、数据分析、云计算与DevOps、游戏开发、产品管理以及UI/UX设计等。

数据显示，2021年至2026年间，已有超过1.25万名哈萨克斯坦公民通过该项目接受培训。监测结果显示，在具有劳动能力的项目毕业生中，90%已实现就业，平均工资达到72.5万坚戈，较全国平均月薪高约43%。

此外，超过3200人通过Tech Orda项目实现转行，并进入IT行业发展职业生涯。

目前，共有1287家公司聘用了该项目毕业生，其中包括Kaspi.kz、Halyk Bank、Freedom Finance、Kolesa Group、Kcell、EPAM Kazakhstan、Yandex、Wolt、2GIS、Deloitte、KPMG、EY和Accenture等企业。

参与该项目的IT学校中，超过30%位于各地区，有助于进一步扩大优质IT教育在全国范围内的覆盖面。

本轮申请将持续至2026年9月7日。有关参与条件、认证学校名单及报名方式等详细信息，可通过Astana Hub平台查询。