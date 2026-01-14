哈萨克斯坦成立畜牧业养殖者联盟 促进行业协同发展

联盟主任道任·萨雷科夫表示，成立该联盟是应专业群体需求而作出的决定，旨在系统化行业内部协作机制，并就畜牧业发展的关键议题形成共同立场。

据介绍，联盟成员涵盖国家级行业商会、大型农业生产者、育肥场、良种繁育企业、肉类加工企业，以及贯穿养殖、加工和销售等不同生产环节的农场经营主体，形成较为完整的产业链覆盖。

萨雷科夫指出，支持中小型农场是联盟工作的重点方向之一。该平台将帮助农户扩大对国家扶持政策、融资渠道、行业专业评估和销售市场的可及性，同时促进与大型市场主体之间的协作与合作，提升整体运营效率。

总体而言，联盟将围绕行业的实际需求开展工作，包括：提升畜牧产品的产量和质量、增强农场经济稳定性、推动加工能力建设以及拓展出口方向。

业内人士认为，畜牧养殖者联盟的成立有望推动哈萨克斯坦畜牧业实现更加协调和可持续的发展，并进一步巩固本国生产者在国内及国际市场中的竞争地位。

【编译：达娜】