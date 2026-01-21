恢复副总统职位、成立一院制议会“库鲁尔泰”、宪法全面重修：第五届国家库鲁尔泰会议提出系列重大政治改革

一院制议会“库鲁尔泰”

会议最受关注的议题之一是建立一院制议会，并将其正式命名为“库鲁尔泰”。这一倡议并非突发奇想，而是总统去年国情咨文中提出的构想，随后于10月成立了议会改革工作组。此后，围绕提升立法效率的讨论持续升温。当前两院制虽运转稳定，但部分情况下立法程序冗长、官僚障碍明显，公众期待更快速、高质量的立法响应。

新议会将彻底取代现行上下两院结构，议员总数定为145人，采用比例代表制选举产生。议会设主席及最多三位副主席，委员会数量不超过8个。总统特别强调，将议会命名为“库鲁尔泰”具有深刻历史文化内涵：

“这一名称对哈萨克斯坦人民既熟悉又亲切，必须作为代表最高国家机构的重要象征加以保留。”

重大变化还包括：取消总统配额和哈萨克斯坦民族和睦大会特别配额，所有议员按统一规则公平选举产生；保留针对青年、妇女及残疾人的社会配额，以体现社会公正原则；议会进入门槛维持5%不变（而非提高至7%）。托卡耶夫指出，五年前降低门槛的改革已显著增强政党竞争与多样性，今年六大政党首次进入议会下院便是明证。

立法程序拟简化为三阶段：初审通过、修改审议、最终表决，从而大幅缩短决策周期。专家认为，一院制将减少官僚主义、降低行政成本、提升透明度，并可能缓解政治利益冲突。

“人民理事会”取代国家库鲁尔泰与民族和睦大会

总统提议组建全新机构“人民理事会”（Халық кеңесі），整合国家库鲁尔泰与哈萨克斯坦民族和睦大会职能，成为国家最高咨询平台。委员会由126人组成，主席由总统任命，享有立法倡议权，每年召开一次全体会议。民族间与宗教间和谐、世界与传统宗教领袖大会等职责将移交该委员会，并写入宪法。

副总统职位设立与权力交接机制

会议提出增设副总统一职，由总统亲自任命。副总统将在总统授权下代表国家出席国际论坛、与外国代表团谈判、代表总统与议会互动，并负责与国内外社会、政治、科学、文化组织的联络。相关职能将明确写入宪法。

为确保权力平稳交接，总统建议明确规定：若总统提前离职，必须在两个月内举行提前选举。这一规则将写入宪法，体现“任何国家元首都必须通过合法选举产生”的不变原则。

废除国务顾问职务

总统宣布废除国务顾问（Мемлекеттік кеңесші）职务，现行议会保障机构的部分职能也将相应调整。

宪法全面重修

托卡耶夫明确表示，现行宪法将进行全面修订。文本中存在的术语、风格与表述瑕疵需彻底纠正，序言将重新撰写，鲜明体现民族核心价值观及哈萨克斯坦文明与国家历史的深厚根基。同时，应写入“公正哈萨克斯坦是我们最高目标，我们必将实现”的根本原则。还将明确公民个人数字数据受法律保护，并为数字化进程提供制度保障。

其他社会议题

总统对围绕女性安全有关的议题表示了强烈关注，重申“抢婚即绑架，是严重犯罪，严重损害民族声誉，必须严厉打击”。他强调，国家将坚定维护妇女儿童权益与传统家庭价值观。

第五次国家库鲁尔泰会议标志着哈萨克斯坦政治现代化进入新阶段。这些改革旨在构建更高效、透明、公正的国家治理体系，未来将由宪法委员会系统梳理建议，最终提交全民公投决定。

【编译：木合塔尔·木拉提】