成龙参与国际电影项目 《飞鹰计划4：最后通牒》在曼格斯套开拍

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）据曼格斯套州政府新闻处消息，由国际知名演员成龙参与的国际电影项目《飞鹰计划4：最后通牒》已在曼格斯套州启动拍摄。该项目由Salem Entertainment和Dala Edge Creative Tech Park联合实施。

目前，摄制组正在曼格斯套独特的自然景观区域进行前期拍摄。其中，世界闻名的博兹哲拉峡谷被选为影片主要取景地之一。6月7日至12日期间，由35人组成的摄制团队已在当地完成部分场景拍摄工作。

曼格斯套州州长努尔达乌列特·科伊勒拜会见了项目创作团队，并表示州政府将为这一国际电影项目提供全方位支持。

Фото: акимат Мангистауской области

会谈期间，双方围绕创意产业发展、影视项目制作、面向青年群体的优质媒体内容创作，以及提升曼格斯套旅游与文化国际影响力等议题进行了讨论。

- 曼格斯套是实施大型影视项目的理想地区。我们愿为发展创意经济、推广文化遗产以及提升地区旅游吸引力的各项倡议提供全面支持。此类项目将有助于提升曼格斯套在国际舞台上的知名度，充分展示地区发展潜力。 - 努尔达乌列特·科伊勒拜表示。

Фото: акимат Мангистауской области

州政府指出，该项目对哈萨克斯坦电影产业具有重要意义，也将为推动国内旅游业国际化发展创造新的机遇。曼格斯套独特的自然与历史景观通过国际电影作品向全球观众展示后，有望吸引更多游客关注，促进旅游业发展、增强投资吸引力，并提升地区及国家的国际形象。

根据计划，影片拍摄工作将于今年内完成，并预计于2027年2月上映。