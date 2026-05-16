哈萨克斯坦成中亚“最节水”国家 人均日耗水量低于周边国家

数据显示，哈萨克斯坦居民平均每人每天用水约3397升，为中亚五国中最低水平。

相比之下，周边国家的人均日耗水量明显更高。其中，吉尔吉斯斯坦约为4153升，塔吉克斯坦约4460升，乌兹别克斯坦约4778升，而土库曼斯坦则高达15445升，不仅位居中亚首位，也成为全球人均日耗水量最高的国家之一。

Worldometer统计显示，土库曼斯坦居民的日均用水量在全球范围内同样处于领先位置。

此外，全球人均日耗水量排名靠前的国家还包括：

智利：5880升；

圭亚那：5284升；

乌兹别克斯坦：4778升；

塔吉克斯坦：4460升；

吉尔吉斯斯坦：4153升；

美国：3732升；

伊朗：3638升；

爱沙尼亚：3585升；

阿塞拜疆：3512升。

数据显示，全球用水量最低的地区主要集中在非洲国家。其中，刚果民主共和国的人均日耗水量仅为32升，为统计中的最低水平。

分析认为，中亚国家整体农业灌溉需求较大，加之部分地区气候干旱，导致区域整体用水水平偏高。尤其是依赖大规模灌溉农业和人工运河体系的国家，其水资源消耗更为明显。

【编译：达娜】