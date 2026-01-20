做成熟自信的“中等强国” 总统呼吁全社会彻底摆脱“历史创伤心理”

国家元首哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫在会上发言时指出，作为负责任的“中等强国”和伊斯兰世界领土面积最大的国家，哈萨克斯坦将始终奉行理性、公正的外交政策，一切行动均以维护国家领土完整、安全与主权为核心目标。

“作为哈萨克斯坦国家元首，对我而言，独立高于一切。这不是口号，而是当前动荡时代国家战略的根本原则。我反复强调，独立首先意味着全民族的团结与共识。我们必须将维护国家统一、实现繁荣、提升国际声誉与实力作为首要任务，以战略眼光审视未来，展现智慧而成熟的民族形象。”

托卡耶夫特别呼吁全社会彻底摆脱“历史创伤心理”：

“过去我们常常将一切不幸归咎于其他民族，陷入对本民族苦难命运的无休止争论，这本质上是活在昨天。今天，整个世界都在快速变化，我们也必须与时俱进。我们是一个前途光明、道路宽广的年轻国家，必须紧跟时代步伐，只向前看。”

总统强调，哈萨克斯坦的外交实践始终围绕一个核心目标：保障国家领土完整、安全与主权。

“我们奉行清晰、理性、公正的政策，这一立场永不动摇。”

他重申，国家将坚定维护民族团结，推动构建一个受人尊敬、实力强大的繁荣国家。

【编译：木合塔尔·木拉提】